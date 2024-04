Alfredo Olmedo: "Es preferible salir por no ser corrupto que ser corrupto"

Fabiana Martín asumió como presidenta pro témpore de Parlasur tras asumir el cargo luego de que mediante una sesión especial y tras ser sometido a votación se decidiera que Alfredo Olmedo de un paso al costado. Dentro de este escenario, Olmedo se refirió a lo sucedido y dijo:

"Hubo una votación y yo hice todo mi descargo preguntando a dónde estaba la falta de confianza. No pudieron señalarlo. Expuse cómo se manejaba el parlamento y no recibí ninguna objeción. Dejé claro que no se debería pagar a quienes no van a trabajar. Sin embargo, al parecer, la delegación argentina logró convencer a algunos colegas de otros países de que es mejor la corrupción que un camino distinto. Bueno, aquí se ha aceptado. Seguiremos trabajando como siempre lo he hecho, expresó

Manifestó también que el haber estado al frente de Parlasur "me ha cambiado mucho: es preferible salir por no ser corrupto que ser corrupto, finalizó.

Este lunes se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se confirmó el desplazamiento de Olmedo. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el perfil oficial del parlamento regional informó que "se aprueba la Propuesta de cambio de la Vicepresidencia de la Delegación Argentina, siendo electa para el cargo la Parlamentaria Fabiana Martin, quien también ejercerá la Presidencia del Parlasur hasta el 31 de diciembre de 2024".

Olmedo había sido elegido como presidente de Parlasur en diciembre del año pasado. El exdiputado nacional, que fue electo por el partido La Libertad Avanza, fue el primer salteño en acceder al importante cargo parlamentario regional. "Con la pala en la mano y trabajando duro, vamos a hacer que nuestros sueños de progreso y libertad se transformen en realidad", había dicho en ese momento Olmedo.