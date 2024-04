Ley de Bases: Pamela Calletti pidió que se trate la modificación del impuesto al tabaco

Pamela Calletti, presidenta Innovación Federal, pidió la palabra y habló durante la nueva Ley de Bases y Puntos de Partida, en el que solicitó que se trate la modificación del impuesto al tabaco.

"No somos partes del gobierno, pero no vamos a apoyar o negar una medida por el simple signo político. Nosotros estuvimos trabajando artículo por artículo", sostuvo al tiempo que le tiró palos a otros integrantes de la Cámara baja: "Sin Tik Tok berretas, sin cataratas de Twitter, es fácil estar de un lado o del otro y decir todo que sí o todo que no".

La salteña indicó que "planteamos un montón de observaciones, no podemos olvidar cuando el Ejecutivo mandó un proyecto de ley con casi mil artículos. Hay normas como la crimanilización de la protesta que hoy no está".

El pedido especial que realizó

Calletti pidió que no se suprima la modificación del impuesto al tabaco, debido a que representa una millonaria recaudación para el país. "Existen cuestiones que se pretenden suprimir en el debate y no estamos de acuerdo que se saquen y estoy hablando de la modificación del impuesto al tabaco"

"El propio presidente habló de coimeros, de valijas, de lobby y resulta que desapareció del tratamiento. ¿Aparecieron valijas? Queremos que se trate. El Congreso tiene la oportunidad de terminar con una injusticia que representa una perdida de 1 billón de dolares. No es solamente Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco y Catamarca, es toda la Argentina".

Y agregó: "¿Cómo se explica que no queramos que el sistema sea justo? Queremos que se vote, que sepamos quienes quieren que la Argentina deje de recaudar. Esperemos que podamos dar este debate, jamás vamos a convalidar medidas que perjudiquen a las provincias".