Democracia, tolerancia y aceptación de los límites

Los acontecimientos de estos días pusieron en blanco sobre negro la situación política, ya que el gobierno está envuelto en una reyerta – que impacta en la cúspide del poder político – entre el anarcocapitalismo del presidente y conservadorismo nacionalista de la vicepresidenta.

Decimos reyerta, porque la falta de adhesión a las formas, las descalificaciones, la violencia verbal son la norma en el cuestionamiento explícito del presidente de la Nación a la política dirigida por la vicepresidenta, y es un acto de fuerza e intromisión de un poder sobre otro, que muestra el desapego del presidente por la división de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos en los tres poderes del estado.

En consecuencia, si el presidente no coopera con sus actitudes y declaraciones a custodiar la institucionalidad, pretendiendo impedir el funcionamiento del Senado de la Nación y desacreditando a su vicepresidenta; estamos no ante un desacuerdo entre líderes democráticos, sino en una trifulca sin reglas ni contención.

En este sentido, los desacuerdos se resuelven respetando las reglas escritas de la constitución y los jueces que son sus árbitros; pero principalmente las reglas no escritas contenidas en la tradición y las costumbres que salvaguardan las democracias.

Cultura política

En nuestra cultura política hay reglas no escritas, que son códigos de conducta amalgamadas en la mejor tradición política. Un ejemplo de ello es el acuerdo político de que el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados sean ocupados por miembros del oficialismo, aunque no tengan la mayoría parlamentaria. Previendo que, en caso de acefalía de la primera magistratura, este cargo sea ocupado por un senador o diputado que comulgue con las ideas del partido que ganó las elecciones.

Otro ejemplo, es la tradición en ambas cámaras del Parlamento, de que los titulares de la comisión de labor parlamentaria sean del oficialismo, ya que en ella se resuelve el orden del día, es decir, cuáles son los temas y el orden en que serán tratados en el pleno de la cesión.

Un ejemplo más es que los titulares de las embajadas, consideradas claves – como las de EE. UU., Reino Unido o Brasil – para la política exterior del gobierno sean ocupadas no por embajadores de carrera, sino por embajadores que provienen de la política afines al oficialismo gubernamental.

Estos tres ejemplos mencionados nos ilustran sobre el valor de las reglas no escritas, pero, hay dos aún más trascendentes para el funcionamiento democrático: la tolerancia mutua y la contención institucional. Ambas nombradas tácitamente por analistas, periodistas y políticos.

La tolerancia mutua es una regla reciente, ya que a fines del siglo XlX y principios del siglo XX a los contrincantes políticos se los consideraba traidores y una amenaza para la República. Así, las leyes de sedición y destierro para opositores y expulsión para extranjeros que expresaban diferentes ideas a las imperantes eran una muestra de intolerancia política expresada en leyes.

Luego de la segunda gran guerra, (1939/1945), los acuerdos de Bretton Woods prohijaron el nuevo orden mundial, que promovió y consolidó la idea de que los desacuerdos y la tolerancia son inherentes a la política. Esta idea de que los desacuerdos entre oficialistas y opositores deben aceptarse como legítimos, se asocia a "acordar a no estar de acuerdo"; implica reconocer que los que piensan distinto no son una amenaza existencial, es decir, no debe desaparecer uno para que el otro exista.

Contención institucional

La otra regla nombrada, la contención institucional, es la convención para practicar el "autocontrol o la acción de refrenarse para ejercer un derecho legal".

La contención es anterior a la democracia, incluso en épocas en que el origen del poder del rey se atribuía a Dios, donde la autoridad no estaba restringida por ninguna objeción terrenal. Sin embargo, dado que para la religión "un hombre de Dios" es "piadoso", con "sabiduría y dominio", el monarca se auto restringía por misericordia a sus súbditos.

Aunque el monarca tenía dominio y a él pertenecían vidas y bienes, no se dedicaba a expropiar a sus nobles o saquear a sus súbditos, no porque estas acciones fueran ilegales sino porque quebrantaban las tradiciones de las comunidades.

En este sentido, también las democracias deben ejercer la contención. Algunos episodios en estos cuarenta años de democracia nos recuerdan que la ausencia de contención produjo arbitrariedades, injusticias y descredito de los dirigentes políticos; fue el caso del aumento de miembros de la Corte Suprema, durante el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem; la llamada la política de "mayoría automática". No hubo contención.

También la aspiración de Menem por la reelección indefinida. Si bien se neutralizó con el Pacto de Olivos, que celebraron con Raúl Alfonsín y derivó en la reforma de la Constitución Nacional del ´94, habilitando dos mandatos consecutivos, en 1999, Menem intentó forzar una segunda reelección, sin éxito. Allí también faltó contención de su parte.

La relación entre el kirchnerismo y la Justicia se caracterizó por un cuestionamiento de las cuatro presidencias a la Corte Suprema, a veces, llegando a utilizar un lenguaje procaz y amenazar a través de seguidores obsecuentes.

En el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández, la re - reelección planteada por el partido gobernante fue neutralizada – ante la falta de contención de la expresidenta Fernández – por el acuerdo tácito de la mayoría de las fuerzas políticas de oposición y por la consecuente derrota del candidato kirchnerista Martín Insaurralde, superado por Sergio Massa en las legislativas bonaerenses de 2013.

También por falta de contención, el entonces presidente Mauricio Macri, intentó nombrar dos miembros de la Corte por decreto, sin que mediara el acuerdo del Senado, produjo la censura de la oposición y de la mayoría de los juristas, aunque, finalmente, se formalizó el acuerdo en las sesiones ordinarias.

La más reciente muestra de falta de contención institucional fue la promulgación de un mega DNU y la presentación de Ley de Bases para modificar miles de artículos de centenares de leyes, con las que el presidente Javier Milei intentaba materializar la sanción de su ambicioso proyecto de transformación del país en el período de sesiones extraordinarias de treinta días, que fue prorrogado dos veces. Casi una utopía, y un intento sin antecedentes en la historia parlamentaria argentina.

Con la aspiración de convertir su proyecto político en normativa nacional en un verano, Milei buscaba poderes extraordinarios ordinarios para decidir sobre la hacienda pública, los derechos civiles y la libertad de las personas, en un plazo perentorio y fijado por el Poder Ejecutivo.

El motivo de las adhesiones en diferentes sectores sociales y políticos – según algunos – se debió a la desazón y el hartazgo social ante el estado de cosas dejado por el gobierno anterior, que se verificó en el contundente triunfo electoral. En cualquier caso, el argumento para apoyar fue que el DNU y la Ley propuesta no eran ilegales, ni contrarios a la Constitución, refutando las objeciones de reputados constitucionalistas. Y sin tener en cuenta treinta años de abusos sistemáticos en la aplicación de ese recurso excepcional.

La prescindencia de la contención institucional abunda en Latinoamérica. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, en noviembre de 1991 envió al Congreso un paquete de 126 decretos que conculcaba derechos y libertades civiles; el Congreso rechazó la propuesta y restringió el poder del presidente. El 5 de abril de 1992 Fujimori disolvió el Congreso. Tres décadas después, otro peruano, Pedro Castillo, intentó emularlo y fue destituido, y ahora, preso. Pero pocos se equiparan al avasallamiento chavista a las instituciones venezolanas.

El contexto histórico regional nos debe servir de guía y advertencia.

La experiencia histórica

Digo advertencia porque, como afirma el filósofo español George Santayana, "aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo", entonces, si a pesar, de nuestra experiencia histórica y nuestra tradición política, volvemos sobre los pasos de nuestra historia reciente, estaremos en un grave problema.

Decimos "grave problema", porque "la forma es el fondo de la política" y si no somos celosos custodios – la dirigencia política y la sociedad – de las formas democráticas y las normas constitucionales, resistiendo ideas que potencian el fraccionamiento social, la revancha y el odio político, se pavimenta – por comisión u omisión – el camino de la violencia política.

En consecuencia – aunque la inflación sea cero, la moneda sea igual al dólar y haya compatriotas que puedan vacacionar dos veces al año en Miami – si permitimos la pérdida de las formas democráticas que conllevan la tolerancia y la contención institucional, transitaremos un camino en el que nos acompañará el primitivismo del imperio de la fuerza y la moral de la pendencia.