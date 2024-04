Respuestas a consultas previsionales

Alejandra Ordoñez: cumplo los 60 años en septiembre y pago el monotributo social desde 2021, además tengo tres (3) hijos. Escuché que ya no estará más la moratoria, ¿es cierto?

Buen día Alejandra. Le sugiero que continúe pagando las cuotas de monotributo social. La Ley 27.705, la última moratoria, está vigente y, al cumplir 60 años, Ud. podría jubilarse. Es cierto que el Gobierno intenta la derogación de esta norma cuando sólo faltan 10 meses para su vencimiento. Pero aún no está todo dicho porque falta que el proyecto sea tratado en ambas cámaras del Congreso. Habrá que estar atentos.

Gloria Peloc: estoy jubilada como docente y percibo mis haberes en la segunda franja. Tengo DNI terminado en 5. Quisiera consultarle las fechas de cobro, si van desdobladas y si el aumento es sólo para la mínima.

Buen día Gloria. En primer lugar, comentarle que durante abril se está otorgando un aumento del 27,4%, es para todas las escalas de haberes; sin embargo los docentes no están incluidos dado que tienen un régimen de especial con su propia movilidad. Estará recibiendo el aumento en junio de acuerdo al mismo índice y esquema trimestral con que venía cobrando. Su fecha de cobro es el día 26 de abril y recibirá el mismo haber que en marzo pasado, en un solo pago.

Rubén Villegas: desde que quedé viudo recibo la pensión que compartimos con mi hijo menor. Él ahora en mayo cumple 18 años. ¿Debo hacer algún trámite?

Buen día Rubén. Los hijos, si no tienen una discapacidad, reciben la pensión hasta el mes en que cumplen los 18 años. Ahora, en mayo, cuando su hijo alcance la mayoría de edad, Ud. deberá gestionar que incorporen a su haber la porción que recibe él, la cual se agota el mes próximo. El acrecimiento de pensión, es decir el recálculo de su haber de pensión, no es automático, sino que es un trámite que deberá gestionar ante ANSeS. Con turno previo debe presentar un escrito pidiendo el reajuste y acompañar el acta de nacimiento de su hijo para acreditar la mayoría de edad.

Aníbal Cabezas: cobro mi jubilación con la última moratoria, pero ahora dicen que la quieren derogar, quiero consultarle si me debo preocupar.

Buen día Aníbal. Si bien es cierto que el Gobierno en el reciente proyecto de ley, la llamada "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", propone la derogación de la Ley 27.705 que es la última moratoria y con la cual miles de personas se han jubilado, hay que tener en cuenta que aún no ha sido tratada por ambas cámaras legislativas. Puede ocurrir que el proyecto se apruebe o se rechace, e incluso que se aprueben algunos artículos y otros no. En el peor de los casos, si se deroga la ley, Ud. no se vería afectado porque la ley no es retroactiva y continuaría percibiendo su jubilación como hasta ahora.

Silvana Leal: soy titular de una pensión no contributiva. Venía cobrando con normalidad hasta marzo. En abril no me pagaron y me informan que es por "certificado médico" ¿Qué puede ser?

Buen día Silvana. Efectivamente, hemos tenido conocimiento a través de beneficiarios que se están dando de baja pensiones no contributivas porque los beneficiarios no habrían asistido a juntas médicas. Sin embargo, aparentemente en la mayoría de los casos no han sido citados. Le sugiero consultar en Desarrollo Social o en una oficina de ANSeS para tramitar el levantamiento y puesta al pago del beneficio.