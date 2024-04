Aquel inolvidable Cochero Joven

César Fermín Perdiguero nació el 7 de mayo de 1921. Fue, esencialmente, un hombre de la cultura salteña. Su voz se hizo inolvidable por su espacio radial "Cochereando en el recuerdo", por Radio Güemes, luego Radio Salta.

Periodista, poeta, escritor, historiador.

Su vida vinculada a la cultura se inició desde muy joven, cuando estudiaba en la Escuela Normal de la ciudad de Salta, donde junto con el prestigioso músico Eduardo Falú, formaron un dúo, que despertó en ambos una pasión que los ocupó por toda la vida. César y Eduardo representan un tiempo, son parte de una generación originó un movimiento musical y tradicional que distinguió a Salta en toda la patria.

Su vida se diversificó en las más variadas actividades que lo llevaron por grandes escenarios, además de una importante carrera como periodista en radio y en diario de época. Fue tan importante su presencia, que en la memoria de la gente está viva su imagen y gracias a la tecnología, que nos permite disfrutar del generoso legado que dejó en su paso por la existencia. Un gran gestor de la salteñidad, rescatando los más preciados testimonios de la vida provinciana, que lo tuvo como un alto protagonista, dando a conocer capítulos de asombro de la provincia de Salta.

Se me ocurre verlo en la vieja casona de la calle Dean Funes, casi esquina España, cuando era sede de diario El Tribuno, siendo parte de una gran familia presidida por don Roberto Romero, a quien acompañaban entre otros Ricardo Fernández Dorré, Líbero Martinotti, José Antonio Dib Ashur, José Juan Botelli, Mario Ríos, Juan Carlos Pilá, Roberto Vitry, Francisco Rocha, el Pelao Nieva, Domínguez de Castro, Héctor Figueroa, el Petiso Vergara, Juan Carlos Guiñez, Nolasco Zapata, Hugo Alarcón, el doctor Vallejos, el archivero Jorge Rodríguez, Cimino, Carnavalito Bravo, Pipi Torres, Guerrero, y muchas otras personas que trabajaban con entusiasmo. También aparece la figura de Perdiguero, en el escenario del Primer festival Latinoamericano del Folklore, levantado frente a la Plaza 9 de Julio, donde hoy está el Banco Macro, pegado a la Catedral de Salta. La vida me premió con la amistad de su hijo César Sergio Perdiguero y su familia que, en la 50° Edición de la Serenata a Cafayate, me encomendó la misión de recibir en la Bodega Encantada la distinción que ese gran festival entregaba a la memoria del poeta César Fermín Perdiguero, donde también recibí una distinción personal y el reconocimiento entregado a Zamba Quipildor.

César Fermín Perdiguero animó el Festival Latinoamericano, Cosquín, Festival del Poncho en Catamarca, del Palo Santo en Tartagal y la Serenata a Cafayate, de la que fue mentor junto a Arnaldo Etchart.

Responsable de 'Cuadernos de Serenata' y la publicación de la Fundación Carmen Rosa Ulivarri de Etchart "Anacreonte", que luego de su muerte la dirigió el poeta José Ríos. Colaboró en Cosquín como libretista y animó. Escribió 'Crónicas de la Salta de antes'. En El Tribuno firmaba con el seudónimo "Cochero Joven". Escribió para revista 'Folklore'. Fue director de Radio Provincia de Salta, director de Turismo y Cultura de la provincia de Salta, diputado provincial, director del diario El Norte, Secretario de Redacción de diario El Tribuno, Director Artístico de Radio Güemes. Amigo dilecto de Manuel J. Castilla, con quien viajó por Europa y América. Fu autor muchos temas para el cancionero con Eduardo Falú, el Payo Solá, Fernando Portal, Gustavo 'Cuchi' Leguizamón, José Juan Botelli, César Isella, Daniel Toro, entre otros, dejando temas como: Tabacalera, India Madre, Canción de luna y cosecha, Chaya de la soledad, Estoy de vuelta, La Niña, Fiesta de guardar, Zamba de Anta, Esta noche canta Salta, Muchacha de San Juan de la Frontera, Patio Salteño, Se lo llevó el carnaval, Triste Rosa de Unduavi, Zamba de mujer, La niña de los lapachos, Zamba de Santa Rosa, Nostalgia de Septiembre, Zamba del ausente, Zamba del palo santo, El espejito, La trova de la Macacha, Estilo de mala memoria, Zamba del último carpero, dedicada a don Juan Salvatierra, entre otros.

Autor de la plaqueta titulada 'Güemes en la polémica', conferencia difundida por Canal 11 en junio de 1980. Figura en 'Antología Poética en La Gauchita 2019'.

Murió a los 63 años, el 22 de diciembre de 1984. Sus libros: "Calixto Gauna", contiene documento para su historia, 1953, Ed. El Estudiante, Salta, 243 páginas. "Cosas de la Salta de antes", 1954, Ed. El Estudiante, Salta, 163 páginas; reeditado en 2010 por la Fundación Manuel J. Castilla, 107 páginas. "Estampas evocativas", 1961, cuaderno de 14 páginas, Ed. Poncho Rojo, LV9 Radio Güemes, Salta. "Guardia bajo las estrellas". "Antología del Cerro San Bernardo", 1984, Fundación Etchart, 279 páginas; segunda edición, 2006, Crisol Ediciones, 273 páginas. "Cochereando en el recuerdo", 2015, con prólogo de Leopoldo Castilla, Edición El Zorrito, Fundación Manuel J. Castilla, 94 páginas.

Gracias por tanto Cochero Joven.

.