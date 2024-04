Un reclamo que exige un cambio educativo en serio

La masiva movilización nacional del martes sacudió al Gobierno y, en particular a Javier Milei, como no había sucedido desde el 10 de diciembre pasado. El meme de un león tomando una taza de "lágrimas de zurdos" es muy elocuente, y está errado: la gente que salió a las calles en todo el país no lloraba, sino que expresaba su voluntad de sostener la universidad y la educación públicas.