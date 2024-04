Respuestas previsionales

Rosana Saiquita: Mi madre cobra una pensión por invalidez. Le corresponde cobrar el martes próximo y quisiera que informe como va a cobrar. Estamos preocupados porque este mes los jubilados cobran en cuotas.

Buen día Rosana. Su madre va a cobrar el martes el mismo haber de pensión que recibió en marzo, es decir $94.111 (equivale al 70% de la jubilación mínima). El pago de abril, con aumento y bono refuerzo, lamentablemente quedó desdoblado en dos cuotas. Esto ocurrió porque, de acuerdo a información que brindaron desde el Gobierno, el aumento del 27,4% para el mes de abril no se pudo procesar oportunamente dado que la medida se anunció sobre el cierre de sistemas de Anses. Recibirá la segunda parte que incluye el aumento ($25.786) y el bono ($70.000), a partir del miércoles 17 de abril, aunque aún no se publicó un calendario según terminación de DNI.

Luis Guitian: Me jubilé tras más de 30 años de aportes como autónomo y recibo una jubilación mínima. Según me informaron en Anses, como no tengo moratoria, me estaban pagando el 82% del salario mínimo. Quisiera si puede informar que cobro en abril.

Buen día Luis. Aquellos jubilados que cobran la mínima y han hecho 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) cuentan con una garantía del 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). En marzo recibió en total un monto de $236.296, con los incrementos de abril serán $241.283. Este aumento, de sólo el 2,11%, constituye una situación, sin duda, injusta y sucede porque el SMVM no se actualizó en abril, sigue en $202.800 y tampoco se ha modificado el bono refuerzo, que continúa en $70.000 desde diciembre pasado.

"La jubilación anticipada está hasta septiembre de 2025. Es para personas que ya cuenten con aportes"

Soledad Guanuco: Siempre trabajé sin aportes. Finalmente me blanquearon en 2014 y actualmente sigo en el mismo trabajo. Tengo 64 años y no quise hacer los trámites de jubilación porque necesito para ayudar a mi único hijo que tiene una discapacidad. Quisiera saber cómo podría hacer para jubilarme porque ya siento que no me dan las fuerzas.

Buen día Soledad. Usted ya ha superado la edad jubilatoria y con las moratorias vigentes ya estaría en condiciones de jubilarse. El tema es buscar la forma que le resulte menos onerosa. Veamos cuántos aportes le reconocen y como completar lo que aún le falta. En primer lugar cuenta con 10 años de aportes en su trabajo, además le reconocerán dos adicionales por exceso de edad y otros tres por el programa de reconocimiento de tareas de cuidado como madre de un hijo con discapacidad. En total son 15 años de aportes. Le restan otros 15 para completar los requisitos que podría "comprarlos" mediante la moratoria Ley 24.476. Esta norma le permite cancelar los aportes desde sus 18 años (en 1978) hasta septiembre de 1993. Aunque sería bueno afinar el lápiz con las fechas precisas, en principio, podría jubilarse con esta opción que es la más accesible.

Mariano Ávila: ¿Sigue en vigencia la jubilación anticipada? Por favor informe de los requisitos.

Buen día Mariano. La jubilación anticipada está vigente hasta septiembre de 2025. Se trata de una prestación que está destinada a personas que ya cuenten con los aportes y que, faltándoles la edad de jubilación, están desempleadas. La cobertura equivale al 80% del haber jubilatorio hasta que alcance la edad para jubilarse (mujeres 60 años y hombres 65 años); a partir de ese momento comenzará a cobrar el 100% del haber de manera automática. Los requisitos son: 1) tener hasta 5 años menos de la edad requerida para jubilarse, hombres: entre 60 y 64 años y mujeres: entre 55 y 59; 2) contar con 30 años de aportes registrados y 3) estar desocupado al 30 de junio de 2023.

Se reconocen los períodos con licencia por maternidad, prestación por desempleo y los pagos de moratorias hasta junio de 2023.