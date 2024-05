Un arduo camino a recorrer para restablecer vínculos con el mundo

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ODCE es un foro global que trabaja con más de 100 países y promueve políticas para preservar las libertades individuales y mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Hoy cuenta como miembros a los países mas poderosos.

Argentina pretende formar parte de ese exclusivo club. El primer paso se concluyó durante la ceremonia de apertura de la Reunión Ministerial de OCDE, en el majestuoso edificio de la sede aquí en París. El secretario general, Mathias Cormann, entregó formalmente a la Ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino la "Hoja de Ruta" para la adhesión de Argentina a dicha organización. Esto es el fruto de cuidadosas deliberaciones de los miembros de la OCDE, teniendo en consideración importantes aspectos para aceptar a futuras incorporaciones. Las hojas de ruta establecen los términos, las condiciones y el proceso relativo a la adhesión y ponen de manifiesto las áreas prioritarias que se han identificado, basadas en evidencias.

El proceso de adhesión incluirá una evaluación muy rigurosa y profunda por parte de los 26 comités técnicos que trabajaran la convergencia de Argentina con los estándares, las políticas y las prácticas de la OCDE. Los exámenes técnicos abarcarán prácticamente todas las áreas de política pública, comercio, inversión, la gobernanza pública, la integridad y la lucha contra la corrupción inversiones en educación, además de la protección efectiva del medio ambiente y la acción climática.

Como resultado de dichos exámenes técnicos, los comités pueden recomendar cambios en la legislación, la política y las prácticas de Argentina con el fin de responder a los altos estándares de exigencias y las mejores prácticas de la OCDE, son los instrumentos que requiere Organización para garantizar reformas sólidas y duraderas.

La canciller Diana Mondino, durante la conferencia de prensa en la sede de la OCDE, afirmó que el camino que se inicia será largo y mucho mas complejo de lo que esperaban. Cabe destacar la buena predisposición de la ministra argentina para responder a las preguntas, a pesar de la apretada agenda durante su paso por París. También abordó de forma general algunos temas vinculados a su viaje a China y afirmó que fue positivo y que permitió mejorar las relaciones bilaterales, definir con certeza la cooperación entre las partes en varios ámbitos y abrir nuevas perspectivas para la asociación estratégica e integración entre los dos países.

Sin duda, no solo nuestra canciller, sino todo el gobierno de Javier Milei tendrá que mejorar sus esfuerzos para reparar los vínculos dañados por las críticas del presidente Milei al gobierno chino durante la campaña electoral, porque recuperar la confianza de un socio comercial tan importante para Argentina no será fácil.

Los funcionarios argentinos viajan para suplicar la postergación del vencimiento de más US$ 5.000 millones en swap y tratan de persuadir mayores inversiones en nuestro país.

Apagar los incendios que generaron los comentarios del presidente Milei respecto a la política del régimen de Xi Jinping no es tarea sencilla. No se trata solo de palabras, sino también incluyen en rechazo categórico a la incorporación argentina al BRICS, liderado por China.

Ya se sintieron los cimbronazos, como la suspensión de la línea de intercambio de más de 6.000 millones de dólares, frenando proyectos como el hidroeléctrico en Santa Cruz o las obras previstas para reactivar el ferrocarril Belgrano. En todo caso, las obras e inversiones están suspendidas justo cuando la política del gobierno argentino libertario de Milei es de frenar las obras públicas. Enfrentarse al gigante chino no parece ser la mejor estrategia internacional si se quiere seducir a los funcionarios en Beijing.

Respecto al swap, la canciller señaló que "es para ayudar a mejorar el comercio y no para otros fines no previstos en el contrato, como fue el caso"; Diana Mondino afirmó que Argentina está dispuesta a cumplir con las exigencias del contrato. Mientras tanto, el segundo tramo del swap de monedas acordado por China está en stand by y la preocupación por el retraso de las obras es palpable.

El gobierno deberá ofrecer gestos concretos para calmar a la potencia asiática.

Bajo la lupa

La adhesión a la OCDE es un proceso de transformación positivo, pero implica grandes esfuerzos para afianzar las reformas con el objetivo de responder a los estándares y prácticas de la Organización, a fin de mejorar el crecimiento, el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población argentina.

Para poder ocupar un lugar a nivel internacional Argentina tiene que hacer bien los deberes. La OCDE exigirá exámenes técnicos y dependiendo de los resultados los comités pueden recomendar cambios en la legislación, la política y las prácticas en el país para lograr la convergencia con los estándares y normas de la OCDE.

En ese sentido Javier Milei y su gobierno se enfrentan a un inconveniente mayor, al no contar con un apoyo suficiente en el Congreso como para garantizar la sanción de leyes que considera indispensables para garantizar reformas sólidas y duraderas.

Milei, no podrá reformar el país por decreto. El primer fracaso de la Ley Bases que contenía reformas políticas, judiciales, educativas, tributarias y apertura de la infraestructura pública a la inversión privada, no fue un buen signo. La sanción de Diputados de la nueva versión, ahora reducida, y la suerte que el proyecto corra ahora en el Senado on los temas que examinaran atentamente las comisiones técnicas.

En una entrevista exclusiva para El Tribuno el jefe de la Dirección para América Latina y el Caribe en OCDE, José Antonio Ardavín, sostuvo que se considerarán las recomendaciones y los resultados concretos ante el FMI, en materia de ayuda social, jubilaciones, obras publicas u otras recomendaciones, "en definitivas en muchos casos coinciden"

El resultado y el calendario dependerán del ritmo al que cada país candidato se adapta y ajuste para lograr cumplir con los estándares y las prácticas de la Organización. Una vez que todos los comités técnicos han concluido los exámenes, debe tomarse una decisión final y unánime de todos los miembros en el Consejo de la OCDE.

El gobierno continúa con las reformas económicas dentro del marco de una política ultraliberal, con un objetivo claro, corregir al déficit presupuestario. Si embargo, ante los ojos del FMI no se puede descuidar el equilibrio en la sociedad, las reformas tienen que respetar y garantizar la ayuda social y no dejar de invertir en el capital humano y educación.

Las expectativas de inflación siguen siendo altas. La previsión del FMI para 2024 es del 150% y del 45% 2025. Los fuertes recortes que está llevando a cabo la administración libertaria no se muestran sostenibles a largo plazo por la falta de pagos a obras y servicios; el superávit se ha logrado congelando las jubilaciones, cerrando obras públicas, con recortes en los servicios gubernamentales y suspensión de liquidaciones a los servicios públicos. Los efectos perniciosos de tal estrategia sobre la inversión, su programa de reformas ultraliberales, el crecimiento económico, deberán tener en cuenta la apuesta que hace Argentina ante el mundo. "¿Durante cuanto tiempo los consumidores y asalariados apoyaran a Milei si la caída del ingreso real y del poder adquisitivo persiste?", se preguntan.

Consultada por El Tribuno respecto a las recomendaciones del FMI, Diana Mondino respondió que el gobierno tiene presente las recomendaciones del Fondo Monetario y que el objetivo es trabajar para lograr el apoyo social necesario.

Respecto al acuerdo Unión Europea y Mercosur, también en la agenda de la Canciller, no se esperan avances concretos.

Muchos países europeos, entre ellos Francia, sostienen que deberán reformularse los términos del intercambio comercial casi en su totalidad. Hoy lo consideran un mal acuerdo y no hay consenso a pesar de las ventajas comerciales que algunos encuentra. Hay que encontrar un camino entre los intereses de los países del Mercosur y la U.E. que ya tiene muchas dificultades a controlar conflictos intra - europeos de los productos que ingresan de Rumania, Polonia o Ucrania, y no ven en la práctica como podrían controlar a aquellos productos que ingresarían desde Brasil.

La incertidumbre en la estrategia de la política internacional del presidente Milei (que en algunos casos desalienta la entrada de capitales o las inversiones a los proyectos en curso que tanto necesita el país) permite pensar que se corre el riesgo de fracasar en el largo camino que emprende la argentina a partir de ahora.

Sacar adelante a Argentina y permitirle ocupar una posición internacional respetable es urgente y requiere pericia, inteligencia estratégica y capacidad de diálogo.