"No me maten, tengo dos hijos", dijo antes de ser acribillado

Un hombre de 45 años fue asesinado ayer a balazos por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle la moto cuando salía de su vivienda en la ciudad de Córdoba para ir a trabajar, informaron fuentes policiales. Antes de ser asesinada, la víctima entregó a los asaltantes su moto y les pidió que no lo mataran: "Tengo dos hijos, no me maten", les dijo, según contó su suegra.