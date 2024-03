Tragedia en avenida Paraguay: Rosario de la Frontera marcha pidiendo Justicia por Flor Acosta

La trágica muerte de Flor Acosta en la avenida Paraguay, en la ciudad de Salta el pasado domingo cuando un joven de 21 años, con 1,02 gramos de alcohol en sangre, perdió el control de su auto y embistió a un grupo de 10 jóvenes que salían de un boliche en la avenida Paraguay, trajo dolor y bronca a los vecinos y amigos de la joven, en Rosario de la Frontera.

Durante el accidente, tres jóvenes murieron en el acto, mientras que otros siete sufrieron heridas de diversa consideración y dos de ellos están internados en grave estado.

Horas después del trágico hecho se dieron a conocer las identidades de las víctimas: Florencia Acosta, Sergio Veisaga y Nahuel Braian Digan.

Frente a la falta de acciones concretas de la Justicia y ante el temor de que la muerte de Florencia quede en la lista de los siniestros viales sin resolver, es que los vecinos convocaron a una marcha para recordar a Flor y que su caso no caida en el olvido y el papeleo judicial.

"Culpa de un imprudente no llegó a cumplir lo que quería "

Durante la marcha, una amiga de la infancia de Florencia, identificada como Rocío Galarza, dialogó con El Tribuno y pidió justicia.

"Ella, como su nombre lo dice, es vida, alegría, sonrisa y vivía su vida a su forma. Estudiaba en Salta, hacía la licenciatura de biología y quería comenzar la carrera de Turismo porque era una carrera que le encantaba, pero no llegó culpa de un imprudente", sostuvo.

"Una persona que no midió las acciones que hacía la llevó antes. Ella no llegó a cumplir lo que quería, hacer dos carreras al mismo tiempo. Hoy queremos justicia para que no quede impune y que no quede como un número más", aseguró Rocío.

La joven indicó que el entorno del conductor del auto que provocó la tragedia "no se contactó con la familia de Florencia, al menos no me enteré nada y soy muy cercana a ellos".