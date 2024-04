Un adolescente de 16 años desató una tragedia vial donde falleció una familia completa

Falleció la nena de 6 años que estaba internada en grave estado tras un accidente de tránsito en el que murió toda su familia en el ingreso a la localidad entrerriana de Federación: su padre y su hermano perdieron la vida tras el impacto; y su madre, cuatro días atrás. El siniestro sucedió el fin de semana extra largo de abril cuando el auto en el que viajaban fue impactado por otro vehículo que era conducido por un adolescente de 16.

Ariana Telliz falleció a las 3 de este domingo. Era la única sobreviviente de su familia tras el accidente fatal. Desde el día de la tragedia, la víctima se encontraba internada en grave estado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, de donde era oriunda.

De acuerdo a la información que detalló el centro de salud poco después de su ingreso, se encontraba “en grave estado con politraumatismos”. Además, detallaron que debió ser reanimada por un paro cardiorrespiratorio y también fue intubada.

Los otros fallecidos

Octavio Telliz (33) falleció en el accidente y su hijo, Ian (8), perdió la vida al llegar al hospital. Daniela Dos Santos (30), pareja de Octavio y mamá de Ariana murió el 10 de abril: estaba internada en el mismo centro de salud que la niña.

Dos Santos estaba en estado crítico: ingresó con “politraumatismos más TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) grave”, según informaron desde el hospital. Además, llegó al centro de salud “intubada, hemodinámicamente inestable e hipotensa” y enseguida fue traslada a terapia intensiva. Tenía “edema cerebral, contusión pulmonar bilateral, fractura costales izquierdas, neumotórax, contusión hepática, fractura medial húmero izquierdo”.

Un adolescente desató la tragedia

La familia regresaba de un viaje durante el fin de semana largo de Semana Santa. Alrededor de las 22, mientras transitaban a bordo de un Volkswagen Fox negro por la ruta 44, cerca del acceso a Federación, un auto Chevrolet Cruze blanco los embistió. El conductor era un adolescente de 16 años que iba acompañado por una joven de 15.

Ninguno de los que viajaban en el Chevrolet Cruze blanco sufrió heridas graves: el adolescente que manejaba presentó “TEC, politraumatismos con fractura de peroné derecho y múltiples escoriaciones”; mientras que su acompañante tuvo una fractura de húmero y otra de muñeca.

Piden justicia

Tras enterarse de la triste noticia sobre la muerte de la nena de 6 años, familiares y allegados emprendieron una nueva marcha para reclamar justicia. En este sentido, realizaron una caravana desde Concordia a Federación, donde ocurrió el accidente.

José Pereyra, quien era allegado de la familia, se refirió a la muerte de Ariana e indicó: “Falleció a las tres de la mañana. Es algo muy doloroso lo que está pasando”. “El chico sigue en la casa como si no hubiese pasado nada y vamos en busca de justicia, otra cosa no queremos”, sentenció en diálogo con El Once.

“El chico que venía manejando tenía 16 años y la chica que la acompañaba tenía 15. Alguien se tiene que hacer cargo. ¿Qué hace un menor en la ruta con un vehículo a alta velocidad? Tengo entendido que iba a 180 kilómetros por hora”, se preguntó.

Otra de las presentes en la marcha, María Campodónico, conversó con el mismo medio y aseguró: “A esta marcha la vamos a hacer con más fuerza y vamos a gritar por justicia por la familia”. “Vamos a pedir justicia. Sabemos que hay culpables y no solo el menor de edad que chocó, sino también sus padres por entregarle el auto”, señaló en relación a la situación del conductor.