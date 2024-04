VIDEO Guardería de terror: La directora de una guardería fue denunciada por maltrato infantil por los padres

Una grave denuncia por maltrato infantil apunta a una guardería de la localidad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, en donde aseguran que varios niños fueron golpeados y lastimados por sus cuidadoras.

El incidentes se remonta desde el 9 de marzo, pero recién tomó relevancia hoy ya que Laura Bocek, madre de unos de los menores, se presentó ante la fiscalía penal, aportó videos como prueba del maltrato infantil. La guardería denunciada se llama “Arcoíris”, la cual deberá enfrentarse legalmente con los padres y las madres de los niños violentados.

Los progenitores se presentaron ante la fiscalía penal de turno pruebas contundentes, incluyendo una serie de videos que alegan son de los momentos en donde los menores recibieron las agresiones y otros registros audiovisuales anteriores al incidente donde se ve el trato de las encargadas con los alumnos.

En este contexto, la madre de uno de los niños maltratados expresó preocupación y exigió que se tomen medidas urgentes en este asunto delicado.

De esta forma, Adriana Molina, abogada querellante de la mujer, señaló que se ven vulnerados los derechos de los niños, tanto por parte del personal involucrado en los videos como por la aparente falta de acción por parte de la justicia.

El relato de la madre de un niño maltratado

La madre del niño agredido relató lo que ya había plasmado en la denuncia. Mencionó, según dio a conocer el medio local Diario Norte, que siempre notaba “marquitas” en su cuerpo.

“Todo lo puse en mi denuncia. Solamente nos ofrecieron que un médico lo viera a mi hijo para constatar posibles lesiones”, explicó sobre el lento accionar judicial.

Respecto de los videos que se viralizaron en redes, aclaró frente al medio local Diario Chaco, que en uno se ve su hijo y específico que es aquel que muestra cuando encierran a un niño en una habitación. Además, afirmó que ella no viralizó los videos, “no sé quién los viralizó, porque entregué todo a la fiscalía y no se los mandé a nadie más”, señaló la madre.

En tanto, se dirigió a la dueña de la guardería, pero no le dio ninguna explicación. “Tampoco quiero mostrar las cámaras en profundidad del momento donde ella los encierra, solamente me mostró esa partecita donde los encierra, pero lo que pasó adentro no. Sobre ese momento hay un audio que también entregué en la fiscalía, ahí se escuchan los gritos desgarradores de mi hijo pidiendo ayuda”, comentó sobre las pruebas.

Por su parte, la abogada querellante solicitará una serie de medidas a la Fiscalía, como un oficio al Ministerio de Educación, para saber si los docentes que concurren a dicha Guardería tienen el título correspondiente, con cuánto personal trabaja y cuántos niños asisten al lugar.

“La publicación de la directora del Jardín Arcoíris donde hace su descargo de que los niños tenían una conducta no acorde, no avala tamaña agresión”, dijo para concluir la profesional.

Es importante destacar que los padres del resto de los niños golpeados, se involucraron y exigieron la clausura de la guardería.