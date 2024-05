Un hombre fue condenado por violar y coaccionar a su ex

Un hombre (42) fue condenado a 9 años de prisión efectiva por resultar autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas y coacción agravada por el uso de armas, en concurso real. La audiencia de debate se llevó a cabo en la Sala VI del Tribunal de Juicio, con tribunal colegiado presidido por el juez Guillermo Pereyra.

Se ordenó el traslado del condenado a la Unidad Carcelaria 1 y se dispuso que reciba atención psicológica o psiquiátrica terapéutica en el ámbito del penal, previo diagnostico profesional y mientras dure su privación de la libertad.

El imputado fue denunciado por su expareja, en junio de 2022. La joven relató que al momento de los hechos se encontraba separada del acusado desde hacía tres meses. La separación sobrevino luego de tres años de convivencia, por las agresiones e insultos que recibía. Dijo que incluso la madre de su pareja le había sugerido que se fuera de la casa para evitar mayores problemas.

Fue en la casa de su exsuegra, en barrio Bicentenario, donde el acusado le ordenó que se sacara la ropa, tras negarse él la desnudó a la fuerza y la obligó a mantener relaciones sexuales. Mientras lo hacía sacó un teléfono celular y comenzó a filmar. Luego le ordenó que le realizara sexo oral, ella tampoco quiso y él se enojó mucho, la golpeó y sacó un cuchillo con el que la amenazó de muerte.

Luego le exigió que le diera su celular desbloqueado para revisar sus mensajes y redes sociales. Finalmente le advirtió: "Vos vas a volver conmigo porque si no yo publico tus fotos y videos en internet para que vea toda tu familia. Si llegás a ir a la policía, yo en menos de cinco minutos publico todo. No hagás nada porque si no tus hijos van a pagar. Yo sé todos tus movimientos".