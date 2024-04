Jaime Bayly dijo que Milei “no es un genio” y lanzó un fuerte descargo: “Los periodistas no estamos para aplaudir como focas amaestradas”

El presentador y escritor Jaime Bayly, quien había apoyado y celebrado el triunfo de Javier Milei en las pasadas elecciones, lanzó una crítica al Presidente por sus formas, luego de una furiosa semana contra la prensa en la que trató de "imbécil y estúpido" al periodista Jorge Fernández Díaz y deseó públicamente que el Grupo Perfil de Jorge Fontevecchia vaya a la quiebra.

"El presidente de la Nación no debería menoscabar a un periodista que además es un periodista crítico", sostuvo en un video que subió a su canal de YouTube, donde remarcó que apoyaba su gestión y sus ideas económicas, pero que era un "apoyo crítico".

Milei había apuntado contra el periodista Jorge Fernández Díaz, de La Nación, por una columna donde había planteado que el presidente era un populista de derecha. "Escribe pelotudeces", lanzó Milei. "Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha, una de las formas estúpidas, de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, publican notas muy pomposas, y son unos imbéciles, a mi me dicen populista de derecha", lo había atacado el libertario en una entrevista con Alejandro Fantino.

Tras ese ataque a Fernández Díaz, Bayly salió a defender a su amigo y colega. "Me enteré de que Milei había dicho unas cosas incendiarias, mezquinas, completamente inaceptables, contra otro columnista de la Nación, que además es un querido amigo mío, Jorge Fernández Díaz", comenzó.

"Jorge, al parecer en alguna columna había expresado algunos reparos. Pero para eso estamos los periodistas. No estamos para aplaudir como focas amaestradas. Estamos para plantear dudas, críticas, reparos. Entonces Milei había dicho que Jorge era un estúpido y un imbécil y un ignorante. Jorge había dicho que Milei tenía que cuidarse del populismo de derechas. Yo creo que tiene razón en decirle 'cuidado con la tentación autoritaria'", sostuvo.

"Cuidado con decir cosas feroces, hostiles contra la prensa libre. Un buen demócrata tiene que tolerar las críticas. Tiene todo el derecho a refutarlas, pero sin insultar de una manera tan a canallada a periodistas muy respetables", se descargó.

Bayly, quien había entrevistado en ocasiones a Milei, relató en su video que en una conversación con su madre, por su cumpleaños, ella había catalogado al presidente argentino como un genio.

"Milei no es un genio, es un hombre inteligente. Pero tampoco sobreestimamos su inteligencia. El problema con Milei es su carácter. Y en política, en el poder, en las riñas intestinas, en la guerrilla de la política, el carácter lo es todo. El carácter es el hombre. Hay que tener entonces carácter, aplomo y tolerancia para soportar de buen grado y sin enojarse y sin decir insidias", lo fustigó.

El peruano también defendió a Jorge Fontevecchia, a pesar de algunas diferencias que tuvieron ambos personajes en el pasado. "No me parece bien que Milei pida o celebre o se emocione prematuramente festejando que la editorial Perfil vaya a quebrar. El presidente de la Nación no debería menoscabar a un periodista que además es un periodista crítico".

En la entrevista con Fantino en la que cuestionó a Fernández Díaz, el Presidente había explicitado su deseo de que la editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, vaya a la quiebra. También le disparó a la periodista Romina Manguel y en los últimos días también se cruzó con Joaquín Morales Solá, Marcelo Bonelli y María O' Donell.

Bayly mencionó las diferencias que había tenido con Fontevecchia en las últimas elecciones, cuando el director de Perfil publicó abiertamente que apoyaba a Sergio Massa en las elecciones.

También remarcó que sigue apoyando a Milei pero "es un apoyo crítico". "No es un apoyo de fanático. Lo apoyo en la medida en que quiero que le vaya bien a él, a la Argentina, a los argentinos que salgan del pozo de la miseria económica. Pero no lo puedo apoyar cuando insulta a grandes periodistas. La verdad es que a mí no me parece un genio y sus modales me están pareciendo muy deplorables", cerró.