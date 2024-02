Vecinos alarmados por el derrumbe del edificio de la Escuela Uriburu

Hace más de 6 años que el edificio de la Escuela José Evaristo Uriburu, fue desocupado para su recuperación. Tras desplomarse la mampostería en diferentes sectores y ante el peligro para alumnos y docentes, las autoridades dispusieron cerrarlo para ponerlo en valor. Ya que por sus años de existencia es considerado patrimonio histórico. Sin embargo, transcurrieron años y su recuperación se encuentra paralizada. Los vecinos de la zona están alarmados, porque con las lluvias comenzó a desplomarse parte de escaleras internas, balcón y paredes. Además, aseguran que se convirtió en un foco infeccioso por el agua estancada y la cantidad de basura en su interior, y no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades pese a reiterados pedidos.

En diálogo con El Tribuno, Diego Jiménez, vecino, contó: “Tengo un negocio justo alado de este edificio que está a punto de caerse. No sabemos con quién hablar por los derrumbes. Estamos muy preocupados porque el edificio se esta viniendo abajo. Sobre calle San Juan las paredes ya se están desmoronando con el peligro que eso conlleva, para las personas y niños que a diario pasan por la zona. Hicieron una inversión grande haciendo un paseo turístico de la fe, pero con este edificio no hicieron nada. Lo único fue colocar unas chapas y nada más”.

Y añadió: “Hay sectores que se van derrumbando a diario. Entre jueves y viernes se desmoronaron varios partes de las paredes sobre calle San Juan. Es un lugar de tránsito fluido, incluso cuando hay cortes o desvíos vienen por aquí y se pueden sentir las vibraciones”.

Asimismo, relató: “Nosotros tenemos nuestro negocio hace 8 años, y hace 6 años que este edificio esta así. Recuerdo que fueron trasladando a los chicos porque se dieron derrumbes de aulas, a una maestra se le cayó el techo en la cabeza. Y tras todo eso quedo abandonado todo”.

Y luego el vecino contó: “Ayer hubo un ruido fuerte y los policías que están de consigna entraron a ver que era y efectivamente se cayeron partes. Las escaleras se están viniendo abajo, las maderas están todas podridas. Sobre calle San Juan se esta cayendo todo, ya que es de adobe, así que con las lluvias todo esta empeorando. Lo más probable es que siga cayéndose a pedazos y es un peligro”.

También, Jiménez, dijo que con estas últimas lluvias cayó mucha más mampostería y revoque de distintos sectores. Y afirmó: “La casona es bastante antigua. A nosotros nos dicen que es patrimonio de la provincia y se lavan las manos de un sector a otro, nos dicen que es de educación, de obras públicas y así nos tienen. En definitiva no viene nadie a solucionar el problema”. Además, detalló: “Otro peligro se da porque la gente para pasar por aquí, al estar los chapones, debe bajar a la calle. Lo cual los expone al peligro de ser atropellados. Hasta que no vean una desgracia parece que no van a solucionar nada”.

Asimismo, el vecino agregó: “Ahora tenemos consigna policial las 24 horas del día, porque venían personas en adicción a dormir en este lugar. Ya sacaron a 8 personas que venían, traían cosas robadas y se metían al edificio. Por lo menos con la presencia de la policía ya no están”.

Peligro por focos infecciosos en el interior del edificio

Y añadió: “Tenemos miedo también por el tema del dengue ya que adentro del edificio esta lleno de basura, llamamos a defensa civil por esta catástrofe ambiental, pero se echan la culpa entre todos y nadie hace nada. No sabemos que esperan, que se venga el edificio abajo para hacer algo. En cuestiones de seguridad es tremendo, es un peligro constante. El año pasado hasta chicos de colegios se metían adentro. Además hay un montón de alumnos de colegios primarios y secundarios de alrededor, que si o si cruzan por este lugar”.

Además, Diego Jiménez, resaltó que es un lugar utilizado por personas malvivientes y por eso los vecinos constantemente llaman a la policía y hacen las denuncias correspondientes. En esa línea destacó: “La única que respondió fue la policía que vinieron y mandaron consigna por las personas que estaban durmiendo aquí adentro, en donde encontraron varias cosas que habían robado del centro. Hoy tenemos consigna”.

Pedido urgente que no fue escuchado por las autoridades

Por otro lado, el comerciante, dijo que intentaron comunicarse con distintas autoridades provinciales y municipales sin éxito: “Hasta el momento nadie se acercó, les escribimos a todos, autoridades como concejales y no hicieron nada. Al Intendente también lo hablamos, se comprometió hacer algo pero hasta el momento no hubo respuesta. Es una lástima porque estamos a cuatro cuadras del centro, es un punto turístico por excelencia, al estar al frente de la Iglesia la Viña, a donde vienen muchos turistas. No se está haciendo nada de parte de la provincia ni municipio”.

Y dijo: “Además, esto es un baño público, se juntan personas, se tiran botellas, es un asco. Para nosotros esto es una catástrofe ambiental, es un foco de dengue y ya no sabemos a quién recurrir. Al costado de este edificio se encuentra la Escuela Mariano Castells para chicos discapacitados. Por eso es urgente que hagan algo, el peligro es latente en todas las esquinas de este edificio”.

Solicitan medidas inmediatas

Además, el vecino expresó: “Lo inmediato es que vengan a limpiar, al interior de este edificio esta ingresando muchísima agua cada vez que llueve y queda estancada. Lo primordial es que hagan algo porque es un foco infeccioso tremendo, ratas, cucarachas, hay de todo. Y por supuesto que vean la parte edilicia, que por el estado en que se encuentra este lugar, nosotros pensamos que ya no se puede recuperar. Tendrían que ver la forma de voltear este edificio, antes que ocurra alguna desgracia. Sobre todo porque ya comienzan las clases y habrá un movimiento constante de chicos y familias. Pedimos que lo más rápido posible nos den una solución, denunciamos esta situación, ya no sabemos que más hacer”, finalizó.