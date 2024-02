Más dudas que certezas a 5 días del comienzo de clases

Las clases empiezan el próximo lunes y, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Educación, en la cabeza de Cristina Fiore, no están en condiciones de brindar ninguna certeza en torno al salario docente o los fondos necesarios para el normal dictado del ciclo lectivo en la provincia.

Los recortes de Nación sobre el incentivo docente principalmente y otros ítems que hacen al salario de maestros y profesores y obras en edificios escolares ponen en un limbo la planificación presupuestaria de la provincia, lo cual impacta negativamente en las reuniones paritarias entre las autoridades provinciales y los referentes gremiales del sector.

Al margen de los reclamos cursados por provincia en torno al envío de los fondos del incentivo docente, Fiore reconoció que no está en condiciones de dar certezas sobre otros aspectos clave del ciclo lectivo, como por ejemplo la quinta hora implementada el año pasado.

"Estaría bárbaro que yo pudiera dar una respuesta", admitió y consideró que "es tremendo que en la época que estamos, que de hecho ya debieran haber empezado las clases, no esté esa definición".

"El problema fundamental es que no existe por parte de la Nación respuestas claras sobre el tema del incentivo docente y sobre todas las otras cuestiones, como la hora extendida y la infraestructura… No dicen nada, no dicen que no, pero tampoco remiten los fondos", denunció.

Otro problema para el normal inicio de clases está relacionado al estado de las escuelas y las obras necesarias en algunos establecimientos educativos para garantizar las condiciones apropiadas para el dictado de clases. Al respecto, Fiore dijo que "nosotros hemos celebrado convenios con todos los intendentes, incluido el de la capital, donde se está haciendo la puesta a punto, que básicamente consiste en cuestiones muy sencillas, desmalezamiento, desinfección, limpieza de los canales y demás… es decir, pequeños arreglitos".

"Pero además, también, con infraestructura y obras públicas de la Provincia, hay otras obras que vamos a hacer que están vinculadas, por ejemplo, a los techos, instalaciones eléctricas y otros aspectos que van surgiendo", señaló y denunció que "se hace muchísimo daño con el corte de los fondos que corresponden a infraestructura escolar porque verdaderamente son fondos con los que se contaba y, de golpe, no sabemos si están".