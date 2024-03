Primeros efectos del decreto: en Salta cae la demanda de salud de los extranjeros

Pese a que la aplicación práctica del decreto de necesidad y urgencia firmado hace unos días por el gobernador Gustavo Sáenz sobre el cobro de la atención médica para ciudadanos extranjeros aún no entró en rigor, la medida ya muestra evidentes efectos en los hospitales de frontera.

Cuando aún resta establecer el arancel para las diferentes prácticas en la salud pública, se anticipa que el costo tendrá como base el nomenclador que utiliza del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) para establecer los valores. Mas allá de esto, el decreto del gobernador Sáenz ya provocó serios planteos desde países limítrofes, ante la posibilidad de que otras provincias argentinas sigan el mismo camino con los extranjeros no residentes.

Sin embargo, una de los primeros efectos de la medida se observa en la ciudad de Orán, donde el hospital San Vicente de Paúl evidenció una drástica caída en la demanda de atención por parte de ciudadanos bolivianos que llegaban desde Bermejo en busca de atención médica.

En las últimas semanas el hospital San Vicente de Paúl ha experimentado un notorio cambio en la asistencia de pacientes extranjeros, en particular, aquellos que no son residentes en la ciudad de Orán . Esta transformación responde al decreto que estableció el arancelamiento de la atención en hospitales públicos para pacientes extranjeros no residentes.

El gerente del hospital, San Vicente de Paúl, Alejandro Valenzuela, brindó detalles sobre esta medida y sus implicaciones. Según el decreto, aunque se garantiza la atención en casos de emergencia, se establece que los salteños tendrán prioridad en el sistema sanitario. La espera ahora radica en la reglamentación arancelaria del Ministerio de Salud para comenzar a implementar este nuevo sistema de cobro a extranjeros.

Seis en el último mes

El impacto del anuncio del gobernador Gustavo Saenz ya se ha hecho evidente, ya que desde que se informó el cobro se ha observado una marcada disminución en la cantidad de extranjeros que buscan atención en el hospital. Desde el 7 de febrero, fecha en la que el Dr. Valenzuela asumió su cargo "solo se han atendido a seis extranjeros, todos provenientes de Bolivia" explicó

Los "tours de salud"

"Ha bajado notablemente la demanda de ciudadanos extranjeros que llegaban a diario a recibir atención en nuestro hospital", señaló el doctor Valenzuela, quien además destacó que otra práctica irregular que se ha detenido es el llamado "tour sanitario", donde personas programaban turnos para extranjeros -sobre todo de Bolivia- dentro del hospital público y les cobraban por este servicio. Estos tours de salud promocionados en el vecino país y gestionados a nivel local son populares y de alta demanda, ya que en ellos se incluye no solo la atención sobre consultorios externos sino también la programación de cirugías de complejidad.

Unas 2.500 prestaciones por mes

Para el caso de Orán se informó que durante el año 2023 el hospital público tuvo más de 31.000 atenciones a ciudadanos extranjeros, que incluyeron consultas, estudios complementarios, operaciones y 44 partos. "La implementación de esta nueva medida busca aliviar la carga presupuestaria del hospital y garantizar recursos para insumos médicos", expresó Valenzuela. El gerente enfatizó que esta decisión del Gobierno provincial permite disponer de mayores recursos para los residentes locales, asegurando así una mejor atención y recursos para la salud de la comunidad.

Desde las estadísticas, la caída en la demanda de atención es notable. De acuerdo con los números dados a conocer por Valenzuela, el promedio de atenciones mensuales a ciudadanos extranjeros es de aproximadamente 2.500 prestaciones. En el último meses ese número bajó a solo seis. La razón es sencilla: anoticiados del decreto, los ciudadanos bolivianos optaron por suspender los viajes previstos hacia esta provincia y reclamar la intervención al Gobierno de su país.