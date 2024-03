Sebastián Sosa: "Soy un optimista. El sector inmobiliario va a tener un año superior a lo que fue el año pasado"

Del 7 al 9 de marzo Salta recibió más de 2.200 emprendedores, speakers internacionales de España, Estados Unidos, Canadá e integrantes de la red RE/MAX de Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Llegaron a la provincia para participar del megaevento organizado por RE/MAX Argentina y Uruguay en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta. El presidente de la compañía, Sebastián Sosa, dio una charla de apertura de las jornadas bajo el enunciado "El desafío es con vos mismo", convirtiendo esa frase en uno de los lemas de la convención que tuvo como finalidad afianzar el reconocimiento, fomentar relacionamientos y brindar una serie de charlas y capacitaciones para aprender en conjunto.

El presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay dialogó en exclusivo con diario El Tribuno y habló sobre el evento que abordó temas como el desafío personal y el emprendedurismo. También afirmó que Argentina necesita de líderes visionarios y comprometidos para el desarrollo del país. Sebastián Sosa se define como un "optimista empedernido" y durante la charla destacó todo el potencial de Argentina y su gente, así como la importancia de un liderazgo que se preocupe por el bienestar de todos los ciudadanos.

Me gustaría que me cuente por qué RE/MAX Argentina y Uruguay está en Salta...

Primero, estamos felices de estar en Salta. Somos más de 2.000 personas y estamos acá porque ustedes tienen un lugar donde podemos entrar todos, lo cual es un motivo que nos permite, venir y alojarnos. Creo que hemos copado toda la ciudad. RE/MAX es una marca, es una red de pymes, de emprendedores que buscan clientes en un servicio inmobiliario fresco, diferente. Y nosotros hoy tenemos presencia en 60 ciudades, localidades del país, en 20 provincias. Yo soy cordobés, mi mujer extranjera, pero siempre dijimos que teníamos el deseo de que la marca trascienda la General Paz, y el Obelisco (en Buenos Aires). O sea, que no todo esté centrado en Buenos Aires. Así que, vinimos a Salta porque en Salta tenemos un lugar donde podemos congregarnos y encontrarnos, pero también es porque es parte de nuestro deseo, es nuestro compromiso de decir, che, salgamos y recorramos el país. Mucha gente, de las 2000 y pico que están acá, no conocían Salta. Y es hermoso que la excusa, el pretexto sea el trabajo, pero es recorrer el país. Así que, felices, la gente de Salta es maravillosa, cálida, amable.

Recién dijo una palabra clave: emprendedurismo, que es una palabra que está muy presente en la empresa.

Sí. RE/MAX es una marca donde brindamos herramientas y un servicio inmobiliario. Pero también yo creo que somos una suerte de plataforma para emprendedurismo, un espacio donde lo que buscamos y provocamos es que la gente pueda emprender, encargar sus proyectos de vida, sus sueños. Ustedes, si entraban a los distintos talleres encontraban que en algunos se daban herramientas técnicas duras, puede ser como presentar una propiedad, como sentarte quizás a negociar con una persona. Pero también mucho del contenido que hablamos tiene que ver con darle recursos y herramientas a las personas para que podamos ser mejores personas. Había una frase que repito mucho: mejores personas hacen mejores agentes inmobiliarios. Entonces, lo que nosotros provocamos, lo que buscamos y lo que deseamos es fomentar el emprendedurismo, fomentar negocios sustentables, fomentar negocios sanos. Y eso es mucho más que simplemente ayudar a una persona a vender o a facilitar una compra o una venta de una propiedad.

"En enero y febrero de este año, hemos realizado un 35 por ciento más de negocios de lo que hicimos en enero y febrero del año pasado".

¿Por qué el desafío es con vos mismo?

Nosotros tenemos una suerte de tradición donde todos los años anclamos o ponemos un lema que encabeza y encuadra el año. Y este año viene un poco con esto de RE/MAX vs RE/MAX, el desafío es con vos, porque hoy nuestra marca también es una marca muy presente, líder en el sector. A veces uno puede caer en esta cuestión de creer que ya arribó. Y lo que a nosotros nos gusta es la cuestión del desafío con vos mismo. La competencia más importante en la vida es ganarle a la versión tuya de ayer. Ese desafío con vos mismo tiene que ver con ellos, tiene que ver con que dependiendo de lo que pasa a tu alrededor y dependiendo de que si vos sos el más grande, de que si la marca es nuestra líder, nos queda mucho trabajo que hacer, porque me queda trabajo para hacer conmigo mismo. El desafío con vos, nos invita a tomar conciencia de que la persona más difícil con quien competir es la que vimos esta mañana cuando nos lavamos los dientes en el espejo. Esa es la más compleja.

También podría funcionar como una frase movilizadora ¿no? En un mundo tan cambiante, tan desafiante, estar abierto al cambio también es un desafío...

Viste esa famosa frase que dice que lo único permanente, constante, es el cambio en la vida. Entonces, es desafiarnos a salir de esta zona del confort. Yo le decía a los chicos esta mañana (por el viernes), estar acá en Salta es un gran desafío, porque armar y montar todo esto ha sido tiempo, recursos, un megadesafío. Venir acá, ha sido un megadesafío para la gente. Pero está bueno, porque yo creo que cosas lindas ocurren cuando uno sale fuera del lugar donde estamos habituados.

"La competencia más importante en la vida es ganarle a la versión tuya de ayer. Ese desafío tiene que ver con lo que pasa a tu alrededor".

Hablemos un poco de lo que está pasando hoy. ¿Qué escenarios, qué desafíos o qué oportunidades ve para RE/MAX en este año especial para el país?

Yo siempre hago la aclaración de que soy un optimista enceguecido. Entonces me van a enterrar con una bota puesta. Con lo cual, yo creo que el sector inmobiliario va a tener un año mejor o superior a lo que fue el año pasado en general. Yo soy de los que quiere creer que la Argentina tiene que atravesar estos próximos meses difíciles, turbulentos y Argentina para mí es un país condenado a que le vaya bien.

Ve potencial...

Sí. En enero y febrero de este año hemos hecho un 35% más de negocios de lo que hicimos en enero y febrero del año pasado. Si yo voy un año más para atrás y te digo, che, ¿cómo fue el 2023 contra el 2022? Fue 28% más en 2023 lo que fue en 2022. Es decir, nosotros hoy estamos arriba de lo que fue la primavera de (Mauricio) Macri con los préstamos UVA, que no llegó tanto al interior, pero que movió mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Y nosotros ya pasamos eso, lo cual había sido de los últimos 20 años, el mejor momento. Entonces yo creo que el mercado inmobiliario va a tener un muy buen año. Nosotros vamos a tener un muy buen año, va a ser nuestro mejor año. Nuestro deseo es abrir las provincias que nos están faltando. Una de las oportunidades es plantar banderas en todos los lugares, cubrir toda la Argentina. Y de alguna manera yo siento que nosotros estamos federalizando una oportunidad de emprender. Un deseo nuestro es llevar a cada provincia una manera de emprender distinta y que se pueda sostener y que te va a dar para vivir bien a vos y a los que están alrededor. Y la segunda es federalizando un servicio inmobiliario. De la mano de Pablo Castañeda, acá en Salta, la calidad del servicio inmobiliario que se llega a Salta, es el mismo que se brinda en Puerto Madero. O sea, no brindamos un servicio de segunda en el interior. Que eso muchas veces es lo que pasa también en Argentina. En Argentina es como que te cobran flete, impuesto, ingreso bruto, entonces terminás pagando el bondi más caro en Salta de lo que lo pagás en Capital Federal. Nosotros brindamos el mismo servicio en todos lados. No hay de primero o segunda. Yo creo que esa es la oportunidad grande que me parece que hay. Yo creo que Argentina, el argentino, lo que necesita es visión, dirección y reglas claras. Porque los 6.000 y pico de emprendedores argentinos que hoy forman parte de este reto, en las casi 200 pymes inmobiliarias que funcionan en este país, no son mejores que los otros. Yo no soy mejor que la persona que labura en otra empresa o que trabaja en otra inmobiliaria.

Es otro ecosistema el que plantea...

Uno donde las comunicaciones son otras, donde no es sacar ventaja al otro, donde mi crecimiento no tiene que venir poniéndole la pata a otro. Afuera yo siempre digo eso, nos han enseñado mal, tenemos que desentrenarnos porque nos han enseñado mal a nosotros, nos han enseñado que yo para avanzar tengo que joderle la vida a otros. Argentina necesita líderes, necesita líderes que nos muestren por dónde hay que ir y que pongan una visión delante, de que es por acá. Si algo a mí me ilusiona hoy del gobierno de turno, es que por primera vez yo escucho un líder de este país, que pinta a futuro. Después, podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo con cosas y esto y lo otro, pero pinta futuro.

¿Le parece que eso faltaba en Argentina, un proyecto de futuro?

Yo creo que la Argentina necesita visión. En la Biblia hay un versículo, una cita que dice, un pueblo sin visión perece. Entonces, es un pueblo que se levanta todas las mañanas y que está destinado al fracaso, está destinado a que se lo coman los piojos. Argentina necesita visión, necesita dirección y después lo que necesita es el emprendedor. Argentina es muy pujante, Argentina va para adelante como piña. Vamos para adelante, encaramos, necesitamos reglas claras. Necesita que no le estemos cambiando las reglas todos los días a las personas.

Hablando del evento... también es fundamental que las personas de todo el país se puedan conocer y charlar...

Es que además los desafíos que tenemos son todos parecidos. A vos se te cayó una operación ayer y a mí se me cayó hace tres semanas. Y uno vive en Tierra del Fuego y el otro vive en Salta. Tu cliente se llama Miguel, la mía se llama María, pero no hay gran diferencia. Es lo mismo. Entonces vos te sentás con una persona que vos sentís que no te está poniendo el truco, que no te está escondiendo las cartas, y que te dice, mirá, es por acá. Mirá, yo lo hice así. Te cuento cómo lo hice yo. Por eso es que a mí me llama la atención que cuando vamos a reuniones de cámaras, asociaciones como que todos estamos jugando, nadie quiere bajar las cartas. Yo digo, no, muchachos, así no se puede triunfar. Lo que necesitamos es que al país le vaya bien, lo que necesitamos es que a la empresa le vaya bien. No es que si el departamento de marketing le gana al departamento de finanzas. Lo que necesitamos es que a la empresa le vaya bien, lo que necesitamos es que a la marca le vaya bien, lo que necesitamos es que el cliente esté contento, que el cliente vuelva. Lo que necesitamos es que la Argentina vaya para adelante. Yo estoy dentro de los que están esperanzados respecto al país. Mi vida, de todas maneras, va mucho más allá de quién está en la Casa Rosada. Porque tengo esta cuestión también que mis padres me enseñaron, es nunca esperar nada de nadie. No de desconfiado, es simplemente que a mí de chiquito me dijeron pala y pico, trabajar y laburar.

¿Qué le dejó Salta?

Salta a mí no me deja nada que no supiera. Salta es un lugar hermoso. La gente, los camareros, los mozos, es lo más. La gente del norte es muy linda. En ese sentido no me llevo nada que no supiera. Salta es la linda, como decimos. Todavía no me voy, nos quedan un par de días. Es más, de acá salimos pedaleando. Así como quedamos rotos el domingo, nos levantamos y salimos pedaleando a Jujuy, hacemos Tilcara, Purmamarca, y vamos hasta Salinas. Así que vamos a pedalear un ratito. Y solamente desearle que le vaya bien a las economías regionales. Volvemos un poco a lo mismo. Las economías regionales también necesitan líderes locales que cuiden los intereses del pueblo, que apoyen el emprendedurismo, que den una mano. A mí algo que me llama la atención, es que yo vuelo mucho. Y yo cuando vuelo bajo, vos ves la vida desde arriba, y vos ves a veces cosas que no se ven de acá. Y decís, pucha, la gente que conduce, la gente que lidera, que ve esto todos los días, porque andan en helicóptero de un lado para el otro, ¿ve cómo vive la gente? Digo, eso es lo que necesitamos. Necesitamos líderes, gente que generalmente se preocupe, que digamos que tiene una entrega por la gente. Entonces yo cuando a veces me levanto y vuelo un poquito, o veo una imagen y digo, miércoles. No se le mueve nada. Me entusiasma escuchar de la minería, o que en el sur también está Vaca Muerta. Ojalá que esas cosas prosperen, que haya realmente gente en los municipios, en los gobiernos provinciales y nacionales, que le interese a la gente. Argentina es un país increíble, con recursos sumamente ricos, y con talento humano maravilloso. Soy un optimista empedernido.