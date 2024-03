“Cadena de Favores”: Salteños juntan medicación para pacientes con cáncer y la entregan a los hospitales

Daniel Oxandaburu, es un paciente que desde el 2018 padece cáncer de médula ósea. Además de padecer la enfermedad, cada vez que su tratamiento requiere nueva medicación, su esposa Sandra Cabero, debe reclamar a las autoridades de salud, por excesivas demoras para su provisión. Además, en varias oportunidades tuvieron recurrir a solicitarlos en calidad de préstamo o como donaciones a otras personas. Ante tanta burocracia que le tocó vivir, el matrimonio junto a otros salteños, decidieron unirse y poner en marcha la campaña solidaria “Cadena de Favores”, destinada a pacientes oncológicos.

El objetivo es ayudarlos a atravesar las dificultades diarias que implica padecer cáncer, en el difícil contexto que estamos viviendo. La respuesta de la gente es muy positiva y hacen llegar todo tipo de medicación, descartables y alimentación. Ya se hicieron varias entregas al Hospital San Bernardo y Materno Infantil.

En diálogo con El Tribuno, Sandra Cabero, recordó: “Desde el 2019 venimos realizando está lucha, no sólo con está dura enfermedad que padece mi marido, sino con el estado para que cumpla con la provisión de las medicaciones correspondientes. En estos momentos está atravesando una recaída, estuvo haciendo quimioterapia, con las medicaciones que logramos en calidad de prestamos y donadas, porque el estado no las entregaba”. Y siguió: “ A la par estaba haciendo radioterapia, que fueron dos tratamientos muy agresivos, por lo que hoy está solamente con rayos”.

Luego, detalló: “Para los meses de febrero y marzo aún no recibimos, y no lo estuve reclamando porque mi marido tiene suspendido el tratamiento de quimioterapia hasta terminar rayos. Espero que el estado cumpla con brindarnos la medicación, porque el cáncer no espera”.

Una iniciativa impulsada por la experiencia vivida

Sobre la cadena de favores, Cabero, relató: “Tuvimos está iniciativa porque vivimos en carne propia lo que es el cáncer, hay pacientes que no se animan a salir a buscar. Entonces decidimos ponernos en el lugar de esos pacientes, y en un principio, era sólo para pacientes oncologicos. Pero la gente está habida de donar, por eso nos mandaron medicación para el cáncer y otras patologías”.

Y contó: “En un primer momento, fuimos al programa de oncología, para que hagan la entrega al paciente que corresponde. Pero nos llegaba otro tipo de medicación y una doctora nos indicó como debíamos llegar a otros hospitales. Tuvimos que cumplir ciertos requisitos para la donación. Estamos felices por todo lo que estamos recibiendo, llega la gente y nos está dejando ampollas y medicamentos de todo tipo”.

Donación para el Hospital San Bernardo

Buscan la mayor transparencia posible

Además, Sandra Cabero, remarcó: “El fin de semana y todos los días, nos estamos abocando a dejar asentado todo lo que va llegando, queremos mostrar todo de la manera más transparente posible. En cuanto a la recepción y la entrega de la medicación”.

Respecto a su sentir, al estar logrando llevar provisiones a los hospitales, expresó: “Son muchas las sensaciones encontradas, porque uno la está pasando y escuchamos historias muy duras de otros. La gente que pierde a su ser querido por el cáncer, primero se aferra a la medicación y luego pueden soltar y nos llaman para entregarla y ayudar a otros. Es muy difícil escuchar que una mamá murió y dejó a sus dos niños. Sabemos que sus familiares donan las cosas con el corazón pleno, de poder colaborar con otros”.

Y añadió: “Son sensaciones encontradas, por ejemplo recibimos las cosas de una joven de 40 años que al principio tuvo un bulto en el ojo, que resultó ser cáncer y al final no se pudo hacer nada y falleció. Es muy triste”.

Reciben donaciones de medicación y alimentación de alto costo

Asimismo, Sandra Cabero, detalló: “Recibimos alimentación para pacientes que están internados en terapia y lo consumen por sonda. Es muy caro y teníamos varias cajas que ya mandamos al Hospital San Bernardo. Y tenemos otras para el Materno Infantil. Nos acercamos al servicio de nutrición y los recibieron con los brazos abiertos”.

Luego, añadió: “En estos momentos en los hospitales no hay nada de nada, así que estos aportes les vienen muy bien. Vi los precios de los alimentos que nos donaron y son realmente caros. Está medicación que la gente dona a través de la cadena de favores, significa un alivio para todos los pacientes. Los nutricionistas nos reciben con los brazos abiertos, ya que son cosas que justamente estaban necesitando con urgencia”.

Y agregó: “Sentimos mucha emoción, porque al estar atravesando por el cáncer en nuestra familia, sabemos el alivio que está medicación significa para los pacientes. Particularmente me pasó de tener que salir a buscar la medicación y que no llegue en tiempo y en forma. Ante una enfermedad que no espera, cada vez que la recibíamos nos abrazamos y lloramos con mi marido, porque era más vida para él”.

Aquellos que no tienen para donar, se ofrecen para el transporte

Sobre la campaña, Cabero, resaltó: “Ahora también, sabiendo que vamos aliviar en algo a algunas familias, es reconfortante. Es entablar algo con el donante, porque ya queda en está cadena de favores, son eslabones. Aquel que no tiene para donar, nos llama y se ofrece para el traslado de las cosas a los distintos hospitales. Como fue el caso de un policía que paso por casa y saliendo de su trabajo vino a ofrecerse para ayudar”. Y agregó: “Tenemos calmantes de amplio espectro, para patologías vasculares, la mayoría que nos están llegando son calmantes fuertes, entre otras medicaciones”.

La mirada de un paciente con cáncer que ayuda a otros

Daniel Oxandaburu, paciente que padece cáncer, expresó: “Es hermoso poder ayudar, uno se siente bien siendo solidario con otras personas. Nos está llamando gente de Catamarca que también nos va a traer cajas de medicamentos, eso emociona mucho. Ya que tantos políticos no pueden hacer nada, pero si sus bolsillos se llenan de plata. Poder hacer esto es ayudar a niños y a personas mayores, para que puedan salir adelante. También es permitirles la posibilidad de seguir viviendo”.

Y dijo: “Muchos no pueden conseguir un medicamento y nosotros los estamos donando a las farmacias de los hospitales, eso nos reconforta. Siendo paciente oncológico que la está peleando hace 5 años, contra está enfermedad. Les pedimos que nos acerquen los medicamentos que tengan, serán de gran ayuda. Les pido a todos nos unamos en esta cadena solidaria, gracias a los que están colaborando”.

Los interesados en colaborar y ser parte de la Cadena de Favores, pueden contactarse al 3875237695. Facebook: Cadena de favores. Instragram: Cadenadefavores.donación. Dirección: Coronel Moldes 449