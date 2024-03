Un hombre con problemas de salud, inició una huelga frente a Desarrollo Social y pide un pasaje a Buenos Aires

Desde ayer, un hombre hace huelga en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social exigiendo un pasaje para viajar a Buenos Aires a realizarse tratamientos médicos y amenazó con "cortarse" si no se lo otorgan. Tras ser demorado por la policía, el hombre volvió hoy de nuevo a las oficinas.

Desde la dirección de prensa de la cartera, aseguran que la situación es compleja y que se encuentran realizando todo el seguimiento del expediente del hombre para conocer cuál es su situación. "Él llegó a las oficinas por derivación de la diputada Mirta Miller, del departamento San Martín, afirmando que la diputada le dijo que 'si hacía quilombo' iba a conseguir el pasaje", detallaron.

El hombre, llamado Ciro Medina, aseguró tener adicciones, VIH y hasta un tumor. "Me detectaron VIH y el médico que me atendió me dijo que haga el tratamiento en un lugar donde me sienta seguro y acompañado y ese lugar es Buenos Aires", dijo Ciro.

Personal del Ministerio tramitó una orden para que pueda hacerse un estudio de sangre en el Hospital del Milagro. "Nosotros necesitamos una derivación médica que diga que el tratamiento de este paciente debe tratarse en Buenos Aires ", dijeron.

Respecto al estudio, Ciro afirmó que concurrió al hospital y que los resultados estarán el viernes: "No sé qué hacer hasta el viernes, es desesperante estar en un banco en la plaza sin comer y sin tratamiento, necesito irme ya", expresó.

Otro detalle que brindan desde Desarrollo Social, es que el hombre no cuenta con certificados de salud emitidos en Salta y además tiene residencia en Jujuy y papeles tramitados en Perú. "Él dice que vivió en ese país mucho tiempo, que fue gendarme y que tiene a su papá preso".

Por su parte, Ciro agregó que no pudo seguir viviendo en Jujuy por discriminación. "Mi papá está preso por abuso sexual y por eso me cerraron las puertas y no conseguía trabajo ahí, por eso vine a vivir a Salta y acá pude conseguir algo", explicó.

Desde el Ministerio detallaron que algunos de los requisitos para otorgar pasajes por cuestiones de salud son que se trate de una persona o familia vulnerable y que exista una derivación médica que certifique que necesita un tratamiento particular que no se realiza en la provincia. "Él puede tratarse tranquilamente aquí, pero se quiere ir porque argumenta que allá tiene amigos", agregaron.

También le solicitaron que especifique un domicilio para poder realizarle el seguimiento y no pudo dar ninguna dirección. El hombre, por su parte, aseguró que se encuentra en situación de calle y que en Buenos Aires tiene amigos y familiares que podrían darle techo y comida.