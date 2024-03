Joaquín V. González: Tiene dengue por tercera vez y denuncia que en su pueblo no se hace nada para combatirlo

Ana Silvia Sarmiento vive en Joaquín Victor González y tiene dengue por tercera vez. Se trata de una enfermedad que viene contrayendo desde el 2020. Luego, volvió a padecerlo en junio del 2023 y hoy nuevamente se encuentra internada en una clínica del pueblo. Asegura que hace años en su municipio no se hace nada para evitar que la gente se enferme, por la proliferación del mosquito.

Y remarcó que el actual intendente, Juan Domingo Aguirre, ya lleva 16 años, en su función, es decir cuatro periodos consecutivos. Sin embargo, contó que en numerosas oportunidades en su rol como edil, solicitó que se haga limpieza y fumigación. Incluso a las autoridades provinciales cuando visitaron el pueblo, sin ver resultados ni preocupación por la cuestión sanitaria de la localidad.

En diálogo con El Tribuno, Ana Sarmiento, relató: “Esta vez me pegó muy fuerte, estuve aguantando, me dieron paracetamol y me mandaron a la casa. Temo que me agarré el dengue hemorragico, porque ya contraje la enfermedad varias veces. Hace 5 días empece a sentirme muy mal, con fuertes dolores en los huesos y sin apetito. Estuve tratando de comer cosas frescas como frutas, era lo que podía comer durante todo el día”.

Afectada tres veces por el dengue

Y siguió: “El dengue tiene muchas formas de manifestarse, la primera vez que lo tuve nunca me dolieron las articulaciones y pensaba que era Covid, porque fue en tiempo de la pandemia. En ese entonces me internaron y me hicieron estudios. Después de que paso eso, hubo otro pico de dengue, y como concejal, lo abordé al gobernador cuando visitó el pueblo, y le pedí que se ocupen del pasto, de la limpieza, le dije que hay muchísima gente enferma”.

Asimismo, Sarmiento, contó: “Después en 2023 me vuelve agarrar el dolor, para salir de la duda me hago análisis y era dengue. Lo estuve pasando tomando actron, porque es lo que te dicen aquí, te dan calmante y a la casa”. Y resaltó: “Está tercera vez es la peor de todas. Si bien sospeche que podía ser dengue, nuevamente me dijeron que tomé actron, pero yo no aguanto ni los ruidos, los huesos me duelen tanto que no me puedo parar, no quiero comer nada, sólo tomar té y algo fresco para el estomago”.

Y agregó: “Me hice los análisis y los mandaron a Salta para que confirmen, me dio positivo de dengue y tengo otros valores alterados. Es tremendo, aquí las clínicas están saturadas, y los hospitales están llenos. Hace días murió una enfermera querida de González. En mi caso tuve que esperar para recién poder ingresar a las once a la clínica porque no habían camas”.

El municipio no realiza limpieza ni prevención

Luego, Ana Silvia Sarmiento, resaltó que no hay ninguna medida preventiva que se tomé desde el municipio: “Vivimos en medio de la mugre, sin fumigación, es una desidia total, no les importa nada. La gente se vuelve a su casa con un tafirol a gritar del dolor. Y si tenes suerte se te pasa, sino te morís”. Y dijo: “No les interesamos los gonzaleños, incluso deberían convocarnos como pueblo ayudar a limpiar y buscar la forma de fumigar. Ahora la culpa va a ser de Milei y nosotros estamos hace años en la misma situación”.

Finalmente, la ex edil afirmó: “El sobrino del intendente, el diputado Paz, salió hablando estupideces en la Cámara y no hablan sobre el dengue y lo que estamos padeciendo, acá hace años que no hacen nada. Cuando fui concejal nunca nos quisieron rendir que hicieron con la plata. Juan Domingo Aguirre hace cuatro periodos, es decir 16 años es intendente”. Y finalizó: “Pido que tengan un poquito más de corazón, que sean más humanos, en mi caso tengo como zafar, pero hay gente vulnerable que no les alcanza ni para un tafirol, manden a fumigar y hagan lo necesario para que la gente no muera”.