Colas interminables para el trámite del pase libre estudiantil en Saeta

Está mañana se dieron filas de más de cinco cuadras en el Centro de Atención al Usuario de Saeta, ubicado en Pellegrini y Tucumán. En dónde, los alumnos de las distintas carreras de la Universidad Nacional de Salta, se acercaron a presentar los papeles que acreditan que cumplen con las condiciones, impuestas por la empresa para acceder al pase libre estudiantil.

En un recorrido del Tribuno, varios estudiantes y padres remarcaron que la atención es excesivamente lenta y que se deberían prever la situación contando con algún sistema de auto-gestión que lo agilice. Además, señalaron que a las estudiantes que son mamás y se acercaron con sus cochecitos, no les dieron una atención prioritaria como corresponde, siendo afectados por las altas temperaturas.

En esa línea, Claudia, estudiante de la carrera de nutrición, remarcó: “Desde ayer que vengo y no logró conseguir hacer el trámite. Vengo con mi bebé en el cochecito y nunca me atendieron como prioridad. Ya me siento muy cansada, es muy complicado llegar hasta las oficinas siendo de la zona sur de la ciudad y tener que esperar tantas horas con mi hijo tan pequeño al rayo del sol”.

En tanto, Mirta Carrasco, dijo: “Estoy cansada vine a saeta a tratar de ayudar con la gestión de este trámite a mi sobrina. Vino ayer gastando en boletos mil pesos y al final no pudo lograr ingresar sus papeles para el pase libre. Hoy nuevamente están en medio del sol, no sé porque les piden tantas condiciones. Las colas dan toda la vuelta, creo que los chicos no tienen porque estar pasando por esto”.

Las condiciones para el trámite

Soledad, expresó: “Estamos desde las 10 de la mañana aquí y después de tres horas avanzamos poco y todavía no nos atendieron. Esperamos demasiado para hacer nuestro trámite que es simple. Las colas dan la vuelta por toda la manzana. Nos solicitan la constancia del cursado sin aplazos y tenemos que tener dos materia finalizadas y el DNI para que nos activen la tarjeta”.

Por su parte, Roxana estudiante de Letras, dijo: “Tengo entendido que es básicamente lo mismo. Saeta le pidió papeles a la UNSa, que no puede presentar por si solos, ya que son datos personales. Entonces tenemos que venir presencialmente. La verdad me parece un desastre, porque nos hacen venir hasta las oficinas cuando podrían simplificarlo con autogestión”. Y añadió: “Por mi parte, estoy cursando profesorado en letras, es mi quinto año. Estamos contra las cuerdas porque no se puede tener más de 8 años de cursada. Todo es más engorroso para nosotros”.

Larga espera al rayo del sol

Liliana Aguero, comentó: “Vinimos muy temprano y esto es sin turnos, es muy difícil. Lo más pesado es la espera, las colas de 5 cuadras y se suma el calor. Hay chicos que vinieron sin desayunar o sin su botella de agua y están a punto de desmayarse. La atención es a paso de hormiga, demasiado lenta”, finalizó.