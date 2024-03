Diputados salteños se preparan para el tratamiento del DNU

Luego del rechazo del Senado al DNU 70/23, ahora le tocará tratarlo a los diputados, que, en el caso de los legisladores de Salta, se encaminaría a correr la misma suerte que en la Cámara Alta.

Para Emiliano Estrada, el único diputado del bloque kirchnerista Unión por la Patria, lo que pasó en el Senado era "lo que se esperaba", y aseguró que "lo único que queda por destacar es que ya fue reconocido por todos, hasta por Luis Juez que el DNU es inconstitucional".

Aunque, aseveró que en Diputados "no está nada dicho", porque "hay muchos diputados que no responden a gobernadores", entre ellos, nombró a Martín Tetaz, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto. A la par analizó que, estos "por ser hombres de estado, defienden las funciones del Congreso", por lo que, consideró no los ve "prestándose a cualquier cosa", en referencia a que votar a favor del DNU, sería ir en contra de la "funcionalidad" del Parlamento.

Estrada adelantó su voto en contra, y apuntó a que la vigencia del megadecreto provocó "disparates" en relación a los precios. "Lo que pasa en las prepagas con aumentos del 500%, es culpa del DNU, que la nafta se haya ido a las nubes, es culpa del DNU, que los bancos te den 70% de intereses en un plazo fijo y 300% para prestarte dinero, es por este DNU. No hace falta mucha más argumentación", aseveró el economista.

En cambio, el diputado oficialista por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, aseguró ante el aumento desmedido de precios que hay que esperar porque "la desregulación no tiene un efecto inmediato en la población, pero sí un mejor horizonte. La ley de alquileres era confiscatoria, y muchos invirtieron a modo de jubilación", aseguró.

Sobre las críticas a Victoria Villarruel por habilitar la sesión en el Senado, la diputada Pamela Calletti aseguró que es parte de la idea "si uno no apoya es traidor, y un montón de epítetos del presidente".

Los principales cambios que introdujo el DNU fue la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, el Observatorio de Precios y la Ley de Promoción Industrial y comercial. También eliminó los cupos de exportaciones y el tope a las comisiones bancarias que tenían un límite del 50% a la tasa de punitorios.

Además propuso reformas laborales que fueron frenadas por la Justicia, al igual que las Sociedades Anónimas Deportivas.

Desmembrar el texto

Estrada aseguró que "lo que debería hacer el gobierno es "desmembrar el DNU" porque " hay consenso para tratar, por ejemplo, la reforma laboral". Aunque advirtió que los legisladores que acompañarían algunas reformas no están dispuestos a hacerlo mediante un DNU "que incluye varios temas y al que no le podés cambiar ni una coma y lo aceptas todo o lo rechazas todo".

Zapata coincidió con Estrada sobre presentar las propuestas por separado ya que "dejaría más en evidencia a aquellos que piensan solo en sus privilegios". Aunque aseguró que "no por eso se debe postergar el cambio", y advirtió que el rechazo en el Senado puso "de manifiesto que existe una buena parte del arco político que está en contra de la voluntad del pueblo expresado en las urnas".

Desde el bloque Innovación Federal, del que forman parte 3 de los 7 diputados nacionales por Salta: Pablo Outes, Yolanda Vega y Pamela Calletti, quien lo preside, no quisieron adelantar posiciones. "Tenemos que tener un debate hacia adentro del bloque ", aseguró Calletti.