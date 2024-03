Vecinos preocupados por los fuertes incrementos de las boletas de la luz

Vecinos de distintos puntos de la ciudad manifestaron su malestar y preocupación por las boletas de luz que tuvieron que pagar y expresaron su incertidumbre por la boleta que recibirán el próximo mes.

Adriana Soria tiene 41 años, es empleada doméstica, vive en el barrio Santa Ana I y tiene dos hijos menores de edad. Contó que antes pagaba $20 mil la boleta de luz pero ahora paga $40 mil.

"El tema de los servicios es algo que no se puede sostener, porque de golpe subieron muchísimo. Yo me acuerdo que pagaba $10 mil hace tiempo, después 15 mil, luego 20 mil y ahora voy por los 40 mil pesos y no sé como haré para pagar las boletas que vienen, porque escuché que los aumentos seguirán", manifestó.

Y añadió: "Como usuaria particular estoy repreocupada porque ya ni siquiera alcanza para sobrevivir, ni hablemos de vivir. No sé si el Gobierno no se da cuenta o piensa que somos trabajadores que ganamos un millón. Ganamos el sueldo mínimo y si nos mandan boletas de $50 mil es imposible vivir. Que piensen un poco también en los que menos tienen, en el trabajador que gana dos pesos".

"Después nos dicen que somos vagos, que no nos gusta trabajar. Yo me levanto temprano todos los días y limpio casas de familias para ganarme el pan pero el sueldo no alcanza para nada, y así como van las cosas nos vamos a quedar sin luz, sin agua, porque va a llegar un momento en que no podremos pagar nada", finalizó.

Francisco Guzmán tiene 59 años y es policía retirado. Vive en el barrio 20 de Febrero. Contó que antes pagaba $8 mil la boleta de luz y ahora paga 17 mil.

"No estoy en contra de la suba pero creo que debería ser más escalonada, de tanto en tanto. Hay una realidad y es que en este país vivíamos en una fantasía, con valores que no iban acordes a la realidad. Ahora hay que pagar la fiesta que hicieron otros", manifestó.

Y agregó: "Pero también tienen que haber recortes a la clase política. Tienen que bajar los sueldos de ellos y que sean iguales a los de un médico o un policía".

"Yo voté a este gobierno y tengo fe que va a mejorar el país para julio. Eso es lo que prometieron. Espero que así sea, si no la gente que está aguantando va a salir a las calles a protestar", culminó.

Alejandra Fernández tiene 34 años, es esteticista y vive en el barrio Bancario, tiene un bebé de un año y medio. Relató que antes pagaba $20 mil la boleta de luz y ahora paga $32 mil.

"Cuando me llegó la boleta me angustié. Siento que todo se hace cuesta arriba. Yo trabajo haciendo manicura, pedicura y a veces me va bien porque tengo muchas clientas, pero a veces no, entonces tuve que buscar otras alternativas para generar plata extra", contó.

Es así como Alejandra comenzó a vender empanadas los fines de semana en su casa.

"Con lo que gano de la venta de empanadas pago los servicios de la casa. Creo que las autoridades tienen que hacer algo, porque si yo puedo afrontar la vida con los pocos pesos que gano no entiendo como los grandes políticos que se aumentan el sueldo o la gente con subsidios que vive en Buenos Aires no. Hace falta equilibrio. El ajuste tiene que ser parejo", sostuvo.

Emprendedores

Luis Ríos tiene una pequeña despensa en el barrio Aráoz, en la zona sur. Antes pagaba $28 mil la boleta de luz, ahora paga 60 mil.

"Es impresionante el aumento. No sé cómo haremos. El Gobierno se equivoca. Nada se compone si siguen los aumentos. Vamos en caída, en retroceso. Están matando de hambre a la gente más humilde. Están dejando sin posibilidad de estudio a muchos jóvenes", relató.

Y añadió: "Si esto sigue así va a llegar un momento en que nadie va a poder pagar las boletas. No entiendo qué paciencia, qué tiempo pide el Gobierno".

"No hay trabajo y los sueldos están congelados, porque si hubiera trabajo y los sueldos irían acorde a la inflación todo sería distinto, y encima mienten con que fue 13% la inflación de febrero, yo veo precios todos los días en mayoristas y supermercados porque hago las compras para mi negocio y subieron el doble. Esta situación ya no se puede aguantar", finalizó Luis.

Sabrina López es propietaria de un gimnasio en el macrocentro, sobre la calle San Luis. Antes pagaba $40 mil la boleta de luz y ahora paga 84 mil pesos.

"Me parece tremendo. Soy emprendedora y siento que no me puedo acomodar, no puedo ir al ritmo de como están subiendo las cosas y si de un día para otro le digo a mis alumnas que la cuota se va a 15 mil pesos, más de una lo pensará, porque como viene la mano ahora la gente prioriza lo esencial, la comida, y yo que estoy en la actividad física no es algo esencial, entonces la gente se lo replantea", relató.

Sabrina hasta hace cuatro meses pagaba 16 mil pesos de luz, luego recibió una boleta de más de 40 mil pesos y la actual de 84 mil pesos.

"Cuando vi la boleta casi me desmayo. No lo podía creer. Pensé que era un error, que tenía algo mal en las instalaciones del local pero tengo lo básico: un equipo de música, luces, ventiladores, una heladerita y un dispenser de agua. El televisor no lo prendo nunca y con estos calores imposible no prender ventiladores. Ni siquiera tengo aire acondicionado", contó.

"El alquiler también sube. Siento que el Gobierno atenta totalmente contra las personas y emprendedores. Estoy triste y ahora empecé a trabajar los sábados también, de 9 a 20. Ya no descanso y aún así no llego con la plata. Trabajo mucho más y tampoco rinde, así que estoy analizando subir las cuotas", finalizó.

En la zona sudeste

Paula y Germán Carrizo tienen 70 años, están casados y son jubilados. Viven en Santa Cecilia, en la zona sudeste de la capital salteña. Antes pagaban 5 mil pesos la boleta de luz y ahora pagan 16 mil pesos.

"Tenemos la jubilación mínima, muchos gastos en médico, remedios que no nos cubre la obra social y no llegamos a fin de mes. Nuestros hijos nos tienen que ayudar para poder pagar todo y sobrevivir", sostuvo Paula.

"Últimamente sufrimos varios cortes de luz, hay pérdidas de agua en las calles, calles rotas, con basura, de noche está todo oscuro y todos esos servicios se incluyen en la boleta y te los cobran, pero no hay mejoras de los servicios ni obras. Lamentablemente pagamos una boleta que incluye servicios que son pésimos", dijo Germán.

Y añadió: "Tenemos que salir a barrer la mugre de otros, hacer correr el agua de pérdidas sin reparar y no salir a la noche porque falta iluminación".