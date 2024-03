Preocupación en los clubes de barrio por el aumento de la luz

Los clubes de barrio en Salta, al igual que los del resto de Argentina, se están enfrentando a una preocupante situación derivada de los recientes aumentos en las tarifas de luz de Edesa. Estos aumentos, impulsados por la devaluación, la eliminación de subsidios y el incremento en la distribución de energía, están generando un fuerte impacto en las cuentas de estas instituciones, especialmente en aquellas ubicadas en áreas con altos índices de vulnerabilidad social, donde es complejo poder actualizar la cuota societaria.

Este nuevo contexto que plantea el Gobierno de Javier Milei es especialmente desafiante para los clubes más pequeños, quienes desempeñan un papel fundamental en los barrios porque proporcionan espacios de recreación y contención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde hace dos meses que se ven obligados a enfrentar facturas de luz que se van duplicando mes a mes, como lo ejemplifica Juan Manuel Narz, presidente del Club Atlético Pellegrini, quien ha visto cómo sus facturas pasaron de 25 a más de 69 mil pesos.

Esta situación se agrava aún más por la incertidumbre sobre futuros aumentos y la falta de subsidios adecuados. Blanca Dorr, presidenta del Club Atlético Mitre, ilustra esta preocupación al relatar una factura de 81 mil pesos, sin haber encendido las luces del campo de juego, lo que pone en peligro la capacidad de los clubes para cubrir gastos esenciales como equipamiento, mantenimiento y viáticos para competiciones.

Los dirigentes de los clubes también señalan la preocupación por los costos asociados a la participación en torneos, lo que aumenta la presión sobre las cuentas de las instituciones. La falta de subsidios directos y la necesidad de afrontar todos los gastos de manera autónoma están generando un escenario de inseguridad económica para los clubes de barrio.

"Nos están llegando facturas de más del doble. De luz me está llegando 67 mil pesos, cuando antes estaba pagando $25 mil. Me vino más del doble. Nosotros tenemos tres medidores y si las sumo a las 3 me vinieron más de 100 mil pesos. La factura del medidor que más uso me llegó casi 70 mil pesos, y después me llegó una de 20 mil y 30 mil. Nosotros nunca tuvimos descuentos o subsidios porque no salimos favorecidos. Es por eso que esta situación se complica porque nosotros tenemos ingresos acotados y con eso nos manejamos para todo el club. Para la primera, inferiores y la escuelita", destacó el presidente del Club Atlético Pellegrini.

Juan Manuel Narz aclaró que el escenario empeora por la situación de incertidumbre que hay. "Antes vos sabía que la factura te salía, por ejemplo, $10 y a fin de año pagabas $15, pero en la actualidad lo que ahora te sale $10 no sabemos cuánto va a salir a fin de año. Hay que vivir el día a día. Lamentablemente están así están todos los clubes, todos estamos en la misma situación, y por ahí buscamos formas de recortar un poco", destacó.

El dirigente afirmó que tienen un contacto permanente con la Liga Salteña de Fútbol y que actualmente está realizando gestión para poder afrontar este difícil presente. "Es más fácil cuando la Liga hace la gestión", expresó.

Es evidente que se requiere una atención urgente a estas preocupaciones por parte de las autoridades pertinentes, así como la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad de los clubes de barrio y su invaluable contribución al bienestar social en Salta.

Luz de campo

Blanca Dorr, presidente del Club Atlético Mitre, destacó que este mes le vino una boleta de luz de 81 mil pesos sin haber prendido las torres de la cancha. Aclaró que hace un tiempo les robaron los cables de las seis torres.

"La verdad que no sabemos cómo vamos a hacer con el resto de los gastos. Por ejemplo 20 pelotas para la primera nos salieron 1.300.000 pesos y 30 pelotas más nos salieron 500 mil pesos, la diferencia de precios de hace seis meses es abismal. Por suerte, la Liga nos va a dar la ropa deportiva. También se nos complica con los viáticos también. Estamos administrando el día a día y un arreglo mínimo nos complica. Por ejemplo, el corte de pasto nos querían cobrar un millón de pesos, así que decidimos hacerlo nosotros", expresó la dirigente.

Blanca Dorr comentó que en un par de semanas comenzará el entrenamiento de los chicos y que dura hasta las 20.30. Es por eso que están tratando de juntar para reponer los cables y tener luz en las torres.

"Es una realidad lo que está pasando, ya sabemos que se nos va a ir al doble. Tener una factura de 200 mil pesos nos complicaría porque en realidad lo que nosotros cobramos son cuotas accesibles: 3 pesos mil en las inferiores y 6.500 pesos en jockey. Pero va a haber que afrontarlo, porque los clubes no tienen subsidios, se los cortaron. Solo tenemos ayuda de la Liga. Hay mucha preocupación no solamente por las tarifas, sino también por el sostenimiento de los costos de participación del torneo, hay mucha preocupación de los clubes", finalizó.

Reciben el doble de consultas

Emilia Calmejane, abogada representante de la asociación de defensa al consumidor UCU (Usuarios y Consumidores Unidos) expresó su preocupación ante el reciente aumento en las facturas de energía eléctrica emitidas por la empresa Edesa.

La situación se ha vuelto alarmante para muchos usuarios, quienes se han visto sorprendidos por el aumento drástico en sus facturas. "Hemos visto facturas que duplicaron su valor con montos de más de $20 mil y hasta más de $45 mil", señaló. La UCU ha recibido un aumento significativo en las consultas y denuncias de los usuarios preocupados por la precisión de las facturas. "En febrero recibimos unas 20 denuncias y ahora notamos que se duplicó", dijo Calmejane. "La gente nos busca por la asesoría con la boleta para saber si está bien o mal".