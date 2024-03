Hablaron dos sobrevivientes de la tragedia en la avenida Paraguay: “Estamos vivos de milagro”

En la mañana de hoy, dos de las victimas de la terrible tragedia ocurrida en la Avenida Paraguay, relataron todos los pormenores del difícil momento que vivieron, a la salida del boliche “La Rosa”, cuando fueron impactados por un vehículo Fluence Blanco. Se trata de Florencia Barbosa y Fabio Ramos, quiénes fueron dados de alta recientemente. Y estuvieron presentes en la Comisaria de San Remo, para realizar la denuncia correspondiente por lo ocurrido. Se encontraban internados en el Hospital San Bernardo. Destacaron que afortunadamente “pueden contarla y están vivos”. Además, piden justicia por las personas que fallecieron.

En diálogo con El Tribuno, Florencia Barbosa, contó: “Íbamos caminando con mi esposo por la Avenida Paraguay, nunca salíamos y está vez decidimos ir invitados por una amiga. Cuando cruzamos nos fijamos bien que no venía ningún vehículo. De repente siento un impacto grande, un golpe seco y era Fabio y después un golpe fuerte en la pierna, que no me dio tiempo ni de correrme. Cuando me choca, vuelo al piso del lado de la ciclovía, como llovía quede en un charco grande de agua, casi tapada por completo, si no me despertaba en ese momento me ahogaba”.

Y siguió relatando con angustia y entre lágrimas: “A duras penas me corrí para salir de ahí y empece a buscar a mi marido alrededor mío, no lo encontraba, preguntaba a la gente, algunos me decían que estaba tirado y ya había perdido la vida. De la desesperación me olvidé de mi dolor en la pierna y creí que lo había perdido. Por suerte, ahí estaba y sentí que me subieron a la ambulancia y no me decían como estaba mi marido”.

Sobre su estado de salud, Florencia, dijo: “Tengo una contusión en el pulmón por eso recién me dieron el alta ayer. Tengo cuatro niños, cuando llegue a mi casa, mi hijita la menor que todavía toma pecho, estaba desesperada me quería abrazar. Quiero justicia, que está persona no siga manejando en estado de ebriedad y matando gente”.

El momento del traslado tras el impacto

Luego de ser impactada la joven fue traslada en la ambulancia, con respirador, “No podía respirar por mi misma y me estaba durmiendo. Quedé mal, de ahí me llevaron al hospital y me hicieron todo tipo de estudios y no me daban el alta”.

Asimismo, expresó que estaba desesperada al no encontrar a su familiar: “Tampoco me daban información sobre Fabio (esposo), y ayer recién a las 17 me dieron el alta. No lo hicieron antes porque me encontraron una contusión”.

Luego contó que afortunadamente pudo volver a su casa y reencontrarse con sus 4 niños. “Mi hijita la menor estaba desesperada me quería abrazar. Es horrible no poderla levantarla y tenerla entre mis brazos, ya que tengo que hacer reposo durante 7 días. Mi pequeña toma pecho, es re mamera así que la verdad no sé como hacer”.

En cuanto al hecho Barbosa, dijo que sólo recuerda al vehículo blanco y no sabe quiénes iban manejando ni cuantos eran. “Lo único que vi fue cuando un auto chocó a Fabio y no sé nada más. Cuando quise verlo bien, ya me había impactado en la pierna y me hizo volar por el aire a mi. Me enteré que él responsable intentó fugarse, y lo atraparon las mismas personas que estuvieron ahí”.

También, destacó que hubo otra mujer en el vehículo causante, que logró escapar y no se supo nada de ella. Al mismo, tiempo aseguró que tras retirarse del boliche bailable, se dio una pelea: “Tiraban piedras por todos lados, la gente corría y gritaba. Nosotros para no tener problemas cruzamos al frente y ahí paso todo”. Al tiempo, que recordó que vio los cuerpos de un varón y dos chicas tendidos en la cinta asfáltica. “La gente los cubría con cosas para taparlos, estaban ensangrentados”, describió.

Pedido de justicia por los fallecidos

Luego, expresó con tristeza: “Nosotros no pensamos nunca pasar por esto, no somos de salir a bailar, y una amiga nos invitó, entonces por primera vez le dije a mi marido, vamos a conocer”.Y añadió: “La pasamos bien toda la noche, pero después se dio ese enfrentamiento y al cruzar nos dimos con todo. Cuando volé por el aire, perdí mi celular, y es una de las cosas que me dijeron que venga a reconocer a la comisaría”.

“Estuve muy cerca de otra chica, que se llama Florencia al igual que yo. Que tenía desfigurada la cara y estaba toda quebrada, hasta el momento no sé si salió de esto. Nosotros, salimos vivos de milagro”, afirmó. Y dijo: “Pedimos justicia, porque estuvimos escuchando que la persona responsable tiene plata, ya pusieron abogados. No queremos que vayan a estar unas horas y luego salga. Nadie les devuelve sus seres queridos a las familias de los fallecidos. Está persona va a seguir manejando ebrio y matando gente”.

El relató de Fabio Ramos

En tanto, Fabio Ramos de 26 años, fue el primero que resultó impactado por el vehículo Fluence blanco. Quién finalmente no sufrió lesiones graves. “Fui el primero a quién chocó el auto, gracias a dios no tengo nada quebrado, me revisaron las piernas, ahora siento mucho dolor y tengo moretones en la cabeza”.

Y relató: “Recordamos que cruzamos la avenida y nos impactaron. Nos fijamos que no venía nadie y caminamos despacio. En ese momento no vi nada más, me chocaron de costado, me levantaron de la pierna y de ahí caí y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos vi mucha gente alrededor que me decían que no me mueva, cuando me pude parar fui a buscar a Florencia, mientras avanzaba vi todo lo que estaba pasando”.

Luego, remarcó que por el enfrentamiento entre personas, que se dio justo a la salida del boliche “La Rosa”, decidieron cruzar por la Avenida Paraguay. “Es un milagro que podamos estar contando todo lo que pasó”. Y agregó: “Nos pidieron que vayamos a la ciudad judicial, para hacer la denuncia. Y que también, pasemos por la comisaría de San Remo, en dónde estamos dejando asentado todo. Pedimos justicia por lo que pasó y nuestras condolencias para los familiares de las personas que perdieron la vida”, finalizó Ramos.