En dos escuelas de Salta, tomadas por los padres, aún no comienzan las clases

Comenzó la tercera semana del ciclo lectivo 2024 y en dos escuelas del norte provincial no pueden comenzar las clases.

Los chicos de la escuela 4286 "Presidente Juan Domingo Perón", de Pichanal, no pueden acceder al derecho de la educación. Los padres tomaron la escuela en febrero y advirtieron a las autoridades correspondientes sobre el peligro de una obra inconclusa. Anta la falta de respuestas y las promesas incumplidas decidieron la medida extraordinaria: no dejar a docentes ni estudiantes a las instalaciones.

El edificio no tiene agua ni luz. Las obras que estaban realizando se suspendieron y eso desató el caos. Por medio del Gobierno de la Provincia había una empresa refaccionando las aulas y otra construyendo la cocina comedor. En julio del año pasado las obras en las aulas se paralizaron; se fueron los trabajadores de la empresa que estaba en obras. Pero lo peor vino después. En diciembre se fue la otra empresa de la cocina comedor y la obra quedó a medias.

Escuela Presidente Juan Domingo Perón.

Cables tirados, paredes a medio revocar, los caños tirados, herramientas y máquinas por todos lados. Un peligro para la escuela con una matrícula de 350 estudiantes de Nivel Primario; en su gran mayoría del pueblo wichi y ava guaraní. Es una escuela intercultural bilingüe.

Además se tiene que contar la matrícula de 300 estudiantes del Nivel Secundario porque la escuela comparte edificio con un colegio.

Escuela Presidente Juan Domingo Perón.

"Es un peligro para nuestros niños porque está todo tirado y hay cables colgando. Con estos calores no hay luz ni para un ventilador ni agua para higienizarse. Así no se pueden dar clases", dijo un papá.

El Tribuno dialogó con la directora de la escuela primaria Silvina Riera y confirmó que la escuela está sin clases porque las maestras no pueden ingresar al predio de la escuela por la protesta de los padres. "Las autoridades del Ministerio de Educación ya están informados y vinieron a dialogar con los padres; pero no hay solución a la vista. Lo único que puede revertir la situación es concluir las obras", dijo la directora Riera.

"Los funcionarios del Gobierno vinieron, dijeron que iban a concluir las obras y hasta ahora nada. Ahora nos dijeron que les dieron la orden a las maestras de irse a otra escuela y nosotros no podemos permitir eso", dijo una madre.

Escuela Presidente Juan Domingo Perón.

"No pidieron que veamos otro lugar para el dictado de clases, pero Pichanal no tiene otro espacio como para que reemplace temporariamente el edificio de la escuela", dijo Riera.

Lo que dice la directora es que hay disposiciones y reglamentos que indican que las docentes deben estar dentro de la escuela. Por ejemplo, las ART exigen que las trabajadoras de la educación estén dentro de su lugar de trabajo. Por las reuniones y elconstante diálogo de la directora con los padres, recién hoy pudieron ingresar las docentes al edificio.

Docentes escuela Presidente Juan Domingo Perón.

En el Chaco

En Santa Victoria Este, la escuela 4555 "Rosario Vera Peñaloza", de la localidad de Alto de la Sierra, los padres mantienen bloqueado el acceso al edificio por la falta de obras, por construcciones que nunca se terminan.

Los padres tomaron la escuela en febrero y aún los chicos no pueden tener clases. Los argumentos son iguales a los de Pichanal. Los pozos ciegos están colpasados y la cocina está a punto de derrumbarse porque es de adobe.

Cocina escuela Rosario Vera Peñaloza.

Entonces no se puede ni cocinar. El Servicio de Alimentación no se puede asegurar. "No se puede enseñar. Yo fui personal de la escuela y ya no. Puede decir que en esa escuela no se puede trabajar y no podemos mandar a nuestros niños porque es un peligro constante. Recién estuvimos en reunión con padres y docentes y seguimos esperando uan respuesta del Ministerio, que ya sabe de esta situación", dijo uno de los padres.

Desde el Gobierno les prometieron baños químicos que aún no llegan. "Estamos cansados que nos prometan cosas que nunca llegan. Son todos anuncios que nunca se cumplen. No tenemos baños y no tenemos comida. Al menos estamos pidiendo los módulos alimentarios", dijo una mamá.

Los padres dijeron que están dispuestos a terminar ellos las obras en los baños y la cocina si el Gobierno sigue dilatando los tiempos.