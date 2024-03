La crisis también les llegó a los artesanos salteños: advierten que bajaron las ventas

En el marco del Día Internacional de los Artesanos, el Mercado Artesanal realizará actividades para todo el público durante la semana. Hoy fue la primera actividad en donde, tanto los artesanos que comercializan en el mercado como los que llegaron del interior de la provincia, realizaron una demostración de sus habilidades y productos.

El Tribuno recorrió la exposición y dialogó con algunos artesanos sobre cómo están atravesando la situación económica del país.

Marcela Gómez, artesana de Tartagal, contó cómo llegó a dedicarse a los tejidos: "Esto viene de muchos años, aprendí cuando tenía ocho años de mi mamá y mis abuelas y es parte de la cultura. Quisiera que la gente sepa más sobre cómo es nuestro trabajo", expresó.

En su caso, Marcela trabaja con hilo hecho de la planta del chaguar, una planta que se cosecha en los montes del Chaco. En este sentido, la artesana habló de la dificultad de transportarse y trasladar los productos debido al aumento de pasajes y combustible. "Cada vez debemos irnos más lejos porque crean más fincas y los montes quedan alejados. Además, se nos complica viajar porque es mucho gasto", dijo.

Sobre las ventas, Marcela agradeció que existan encuentros de artesanos en la capital, ya que es donde consideran que hay mayor demanda. "Al menos aquí lo turistas se interesan y se vende, de a poco pero se vende, pero de donde vengo, allá en Tartagal, no se vende, te pagan poco y no se valora esto que cuesta mucho", lamentó.

Más adelante, Adriana, otra artesana que comercializa la miel de uva, elaborada con uvas de Cafayate, habló sobre la demanda del producto: "la verdad que esta temporada estuvo baja la venta en comparación de otros años, pero gracias a este tipo de actividades se puede dar más difusión de estos productos que son típicos de nuestra provincia", explicó.

Delia, una artesana dedicada a la elaboración de productos en madera pacará, habló sobre las características de su rubro: "la madera pacará es más blanda para trabajar y es más fácil para manipularla manualmente, además nuestros productos son utilitarios ya que no son solo un adorno, sino que son ideales para la cocina" contó.

La mujer aseguró que si bien las ventas bajaron, ellos continúan trabajando porque consideran que la artesanía es algo fundamental que se debe seguir sosteniendo. "Por ahora no tuvimos quejas con los precios, como todo subió nuestro trabajo también debe ser valorado", agregó.

Por último, Ariel Maidana, artesano especializado en productos de cuero vacuno, habló sobre las cualidades que tiene un artesano: "considero que es una forma de vida muy particular, vivimos de lo que nos gusta hacer y eso muy pocas personas lo pueden decir", expresó.

Contó un poco sobre sus inicios en las artesanías: "mis padres fueron artesanos, mi padre era del mismo rubro pero yo no aprendí de él, aprendí por gusto y todos mis oficios los desarrollé investigando, haciendo y rehaciendo, no tuve maestro. Vi la posibilidad de comercializar y así empecé", contó.

Ariel consideró que si se puede vivir de la artesanía, aunque admitió que es más sacrificado que otros rubros y profesiones. "Nosotros somos el eslabón mas bajo de la economía social , hay muchas falencias, no tenemos obra social de artesanos, no tenemos un plan de viviendas, hay muchas cosas que no están atendidas", afirmó.

Para finalizar, el artesano mencionó la situación económica actual y opinó que "cada artesano tiene su forma de vivir y vender". En su caso, Ariel pudo ampliar sus horizontes y comercializa sus productos en el exterior, lo que le permite solventarse y tener estabilidad.