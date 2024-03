Tragedia en Av. Paraguay: para Raúl Córdoba, “fallaron quiénes tienen en sus manos el poder de control y sanción en la vía pública”

Luego, de la tragedia vial sin precedentes que enlutó a Salta, con la perdida de tres vidas, ocurrida en la Avenida Paraguay. El referente de Estrellas Amarillas Salta, Raúl Córdoba, criticó la falta de controles fijos en el sector, siendo un lugar de concurrencia masiva y un “punto negro” por la cantidad de siniestros con victimas fatales. Además, dijo que la situación no va a cambiar si las autoridades nacionales, provinciales y municipales, no se hacen cargo de una política pública efectiva y comprometida en materia de seguridad vial, sobre todo porque “Todas las vidas son importantes y no nos podemos permitir perderlas de está manera”, sentenció.

En diálogo con El Tribuno, Raúl Córdoba, integrante de Estrellas Amarillas Salta, dijo: “Nuestras condolencias para las familias que perdieron a sus seres queridos en la tragedia de la Avenida Paraguay, y nuestras oraciones por la pronta recuperación de los chicos que continúan internados. Recuerdo que en la misma zona, pintamos la estrella de Lucas, un chico que también fue atropellado cuando salía del boliche. También, paso lo de Fátima Cardozo en Villa Palacios y lo del matrimonio de vendedores, en la otra entrada”.

Luego, remarcó: “Lo que sucedió esté fin de semana que fue tremendo, pido memoria a la sociedad, debemos seguir con un sistema de prevención y educación. Pero las instituciones que nos representan a nivel provincial o municipal, tienen que tener presente que si no actúan con una política clara en materia de seguridad vial, vamos a seguir lamentando este tipo de hechos”.

Asimismo, Córdoba, marcó que la falla en el lugar de la tragedia, es que las autoridades de control no tuvieron en cuenta que la Avenida Paraguay, es un punto negro por la cantidad de muertes que se registraron en los últimos tiempos, en siniestros viales. “En su momento levantamos las banderas en el concejo deliberante, trabajando por está problemática. Y desde la subsecretaría de seguridad y educación vial municipal, hicimos un buen trabajo”.

La prevención impulsada en materia de seguridad vial

Por otro lado, recordó que se trabajó con disertaciones para los chicos de los colegios y escuelas, en dónde se les mostró los problemas que se dan en la vía pública, los peligros y las normas de respeto. “Creemos que en este caso fallaron quiénes tienen en sus manos el poder de control y sanción en la vía pública”, afirmó Raúl Córdoba y explicó: “Todos conocemos que son zonas, en donde se realizan distintas actividades, como el Estadio Padre Martearena, el Centro de Convenciones, los boliches y locales nocturnos, es decir, hay muchísima concurrencia los fines de semana”.

Luego, destacó que en la zona de la Avenida Paraguay es sabido que la nocturnidad comienza muchas veces, desde los miércoles hasta los domingos. Es por eso que debe existir una planificación para la descentralización de las personas. “Es dónde se ha fallado, porque es de público conocimiento que no existían controles en esos horarios y a la salida de los boliches”. Además, remarcó que tiene conocimiento que las autoridades atribuyeron la falta de controles a las condiciones climáticas y por falta de personal. “Creo que se tendrán que hacer cargo, no se puede descuidar este sector que tiene esa intensa actividad”.

La Avenida Paraguay debe contar con controles fijos las 24 horas

Por otro lado, recordó que desde el grupo de Estrellas Amarillas, hace tiempo atrás ya habían planteado la necesidad de establecer los puntos fijos de control, por varios siniestros en la zona. Y aseguró: “En este caso la Avenida Paraguay corresponde a la vía pública y por eso la intervención debe ser de la Municipalidad. En la platabanda se debe colocar un sistema de controles fijos, las 24 horas del día, y los 365 días del año, lo que no pasa hoy”.

El debate sobre el cierre de los boliches de la zona

Respecto al tema del cierre de boliches, Raúl Córdoba, recordó que es algo que los venían discutiendo, y expresó: “Reconocemos que tiene sus complicaciones que quedaron plasmadas en está tremenda tragedia. Tampoco creo que sea la solución llevarlos mucho más lejos, ya que en esté eje existe un sistema de semaforización, están delimitados los tres carriles y las velocidades máximas, que aquí no debe superar los 60 kilómetros por hora”. Al tiempo que lamentó que no se haya incorporado el sistema de fotos multas. Ya que si se hubiera avanzado con la iniciativa en el lugar de la tragedia, estarían instalados “tótem” para regular la velocidad máxima y detectar los movimientos indebidos. Y explicó: “En este caso, está persona causante del siniestro, dio un giro en “U”, algo que está totalmente prohibido. Por eso, las cámaras hubieran colaborado mucho”.

Y siguió, “Muchas veces los políticos por sus intereses, no entienden que la seguridad vial no tiene que ver con la política partidaria, religión ni situaciones socio económicas. Lo que tenemos que aprender, es que se necesitan controles fijos”. Y detalló: “Se debe colocar un contenedor, hacer una bajada de luz, poner todo el sistema necesario para la comodidad de aquellos que deban hacer el trabajo, desplegar los conos y eso va hacer que la gente ante la presencia permanente y sistemática del personal de tránsito, tome las precauciones necesarias”.

Sobre lo ocurrido y las medidas para revertir el impacto de los siniestros viales expresó: “Ante la experiencia de vida de todos los papás que somos parte de estrellas amarillas, entendemos que el individuo siempre se tiene que capacitar, educar. Pero el estado es quién tiene la herramienta de control y sanción”.

Ley de tránsito marca trabajar desde la sanción y control

En ese sentido, Raúl Córdoba, explicó que es necesario duplicar los controles. En la ley de tránsito, ordenanza 14375, y en la ley de tolerancia cero de alcohol, siempre estuvo marcado que se debe trabajar el sistema de seguridad vial, desde la sanción, el control y la educación, “entonces el ejecutivo sabe cual es la herramienta, como así también el municipio tiene en su organigrama una secretaría de tránsito. Entonces el Concejo Deliberante es quién tiene que controlar si el gobierno cumple con las acciones por la seguridad vial”.

El “casco salva vidas”, publicidad que no llega a la sociedad

El referente de Estrellas Amarillas, recordó que la Municipalidad sacó una publicidad sobre que el “casco salva vidas” y cuestionó: “Todos sabemos que salva vidas. La publicidad que se necesita, es que marcar que es obligatorio y sobre todo que hay una multa, nadie sabe de cuánto es. Por eso, no llega a todo el conjunto de la sociedad”. Y agregó: “Lo que deben tratar de organizar, es un sistema de protección para el ciudadano que no consume alcohol. Tenemos una ley nacional que dice que cualquier individuo puede comprar la cantidad de alcohol que quiera, y eso es contradictorio a la tolerancia cero”. Luego, aseguró: “La aplicación de esa ley que no está resultando, requiere que se apliquen mayores controles en los boliches, negocios de la nocturnidad, es necesario un trabajo conjunto”.

Un debate necesario para revertir los siniestros viales

Finalmente, Córdoba, resaltó que hemos comenzado muy mal el año, no sólo es responsabilidad de nosotros, sino que del estado. “Lo hemos planteado cuando estuvimos con el ejecutivo anterior, y tenemos la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo comprometido, con un eje único que era Salvar Vidas”. Y pidió a las autoridades: “Como sociedad esperamos que se tomen medidas y nos digan que van a trabajar en las cuatro avenidas más transitadas con controles fijos y de ahí comenzar avanzar en esto. Todas las vidas son importantes y no nos podemos permitir perderlas de está manera”.