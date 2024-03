Legisladores, con sabor a poco: esperaban anuncios

El discurso del gobernador Gustavo Sáenz dejó tela para cortar. Y desde la oposición señalaron que tuvo sabor a poco y que esperaban anuncios. Al tiempo que destacaron que dedicó todo el tiempo a despotricar por los recortes de Nación.

"El gobernador dejó pasar una excelente oportunidad para contar su plan de lo que quiere hacer con el dinero de los impuestos de salteños", dijo el diputado de Ahora Patria Roque Cornejo. Y agregó se dedicó a echar la culpa de todo al Gobierno nacional y no dijo que piensa hacer en salud, educación y seguridad.

Al tiempo que agregó que desde Diputados, pese a que la oposición está en franca minoría tratarán de impulsar iniciativas para impulsar la actividad económica en la provincia y darle herramientas al sector privado.

También dijo que no entiende que si el Gobierno provincial tenía un superávit de 31 mil millones de pesos hasta octubre pasado, ahora sin los envíos de Nación no puedan ni asegurar servicios básicos como salud, educación y seguridad.

"No está clara la posición del gobernador. Tiene algunas posiciones firmes y otras no, respecto del Gobierno nacional", dijo el senador kirchnerista Walter Wayar. Quien dejó claro que "yo soy un senador de oposición. Soy del bloque de Unidad por la Patria junto al senador del departamento San Martín. Y en ese rol de oposición vamos a marcar las cosas que no se hacen bien. Vamos a marcar las ideas que tenemos para que las cosas se hagan bien".

En tanto, el diputado Juan Esteban Romero destacó el llamado al diálogo y al consenso. Como propuesta legislativa destacó su intención de insistir en la eliminación del voto electrónico, considerando que este sistema representa un gasto innecesario comparado con alternativas como la boleta única en papel. Argumentó que los costos asociados al voto electrónico son demasiado

"En un contexto económico adverso los gastos de la política deben ser la variable de ajuste", señaló.