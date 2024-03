Tarifazo de luz: Empresarios temen cortes y dicen que en Salta es peor la situación

Los empresarios salteños temen cortes masivos a locales que no lleguen a pagar a tiempo las siderales boletas de energía que llegaron en los últimos días. Por eso, pedirán al Ente Regulador de los Servicios Públicos que modifique la normativa que establece un corte de suministro a los cinco días del vencimiento.

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, dijo que además solicitarán que se saquen todos los conceptos que no tienen que ver con Edesa de la factura, como los impuestos y el cargo correspondiente de Aguas del Norte.

El empresario participó ayer en la reunión que se realizó en Buenos Aires en la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El tarifazo afecta a todo el país, pero Salta tiene la particularidad de tener uno de los kilovatios más altos del país y eso depende de la Provincia.

El empresariado quiere avanzar en un recurso de amparo para que los próximos aumentos correspondientes a Nación no sean tan bruscos. Una factura está compuesta por la generación de energía, transporte, distribución e impuestos. La parte de distribución es la que depende del Ente Regulador local.

A nivel local también se avanzará con distintas entidades empresarias para analizar las normativas y presentar amparos judiciales. "En Salta ya teníamos el kilovatio más caro, por eso un especialista de CAME vendrá a Salta a leer y entender las facturas", agregó Herrera tras la reunión en CAME. También apeló a los diputados y senadores para que actúen a nivel nacional.

En la reunión que se concretó en Buenos Aires también participó Franco Galeano, presidente del Centro Empresario de Tartagal. "Pagamos uno de los kilovatios más caros del país y eso es una decisión de la Provincia", enfatizó.

Vamos avanzar en una reacción a nivel político, en el corto plazo. Entonces tenemos que estudiar la normativa local para ir a la Justicia. Entendemos que el Ente Regulador de los Servicios Públicos, más allá de aplicar subas no toma cartas en el asunto y se olvida que tiene potestad", agregó el empresario del norte provincial.

Peor en Salta

En CAME vimos que la situación es crítica en todo el país, pero no es tan grave como la nuestra. Y eso que no estoy haciendo mención de los problemas que surgen por los cortes de energía en el norte. Se nos queman los equipos, es terrible. Se demoran en los tiempos de reposición o no se hacen cargo. Hay mucha pérdida de mercadería", apuntó Galeano.

"El Gobierno provincial tiene que diseñar una política de energía para los salteños y para la producción de la provincia", agregó.