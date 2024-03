Tarifazo de la luz: instituciones y empresas salteñas quedaron en jaque

Empresas, instituciones y organizaciones están con los números en rojo por las boletas de luz que llegaron con abultados incrementos. Hoy, a las 10, empresarios realizarán un planteo de la crítica situación a la distribuidora Edesa y al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp). Desde diferente sectores, sostienen que se dio un duro golpe a la economía salteña, sobre todo en estos meses de elevada inflación y caída del consumo. Las boletas, en muchos casos, son mayores a los alquileres. En las instituciones sociales organizan colectas.

Más allá de los aumentos por la decisión del Gobierno nacional, remarcan que tiene mucho peso la suba que se autorizó a Edesa, que otorgó un escalón de 78% correspondiente a febrero, un 11,84% para marzo y un 11,84% para abril. No obstante, las facturas en general rondan el doble o más de aumento. La tarifa energética está compuesta por la generación y el transporte, vinculados a Nación, y el transporte, correspondiente a la Provincia. Además está la carga impositiva y otros conceptos que se añaden como tasas municipales.

El reclamo se oye por todos lados: iglesias, hoteles, restaurantes, peñas y gimnasios recibieron boletas con montos exorbitantes por el servicio de energía eléctrica. Insisten en que iniciarán acciones judiciales y piden planes de pago.

En la Universidad Nacional de Salta recibir la boleta de luz con subas provocó una desestabilización. "Es que nuestros gastos de funcionamiento han quedado aplastados respecto de valores del 2023. Es decir, nosotros teníamos un consumo de luz que nos llevaba a erogar por mes, hasta diciembre pasado, 18 millones de pesos masomenos y hoy, con febrero, vamos a gastar 30 millones de pesos, es decir, casi se ha duplicado la boleta de luz", explicó el vicerrector de la UNSa, Nicolás Innamorato.

Precisó que han hecho gestiones en Edesa, donde amablemente fueron recibidos por un gerente comercial y que han trabajando de tal forma en la casa de altos estudios para tratar de tener un consumo racional de la energía.

"Hemos bajado muchísimo la cantidad de kilovatios pero seguimos trabajando en ese tema. La idea es que los gastos de funcionamiento a nivel nacional realmente los incrementen. El Estado nacional ha prometido un 70 por ciento de aumento pero hoy necesitamos tres veces mas que eso porque la inflación entre fines de 2023 y el día de hoy ha sido de 210 por ciento en promedio", indicó.

"Es decir, necesitaríamos un gasto de funcionamiento del 300 por ciento del cual hoy nos dan", recalcó.

Mencionó que tomaron medidas para un uso racional de la energía eléctrica y para reducir el consumo de kilovatios. Una de ellas es la suspensión de actividades a partir e la 20 hs, sobre todo en el área deportiva.

"No prendemos una sola luz en la cancha de rugby, en gimnasios y hemos mandado memorándum a todas las unidades académicas diciendo que entre las 8 y 19 horas, mientras exista la luz diurna no se van a prender luces de pasillos, en las aulas, solo de ser necesario y en los casos estrictamente necesario si prendemos aires y luces", detalló.

Y añadió que están haciendo ingentes gestiones ante el Gobierno nacional. "Son para que se nos ajuste en los niveles adecuados los gastos de funcionamiento para que la universidad pueda funcionar normalmente", culminó el vicerrector de la UNSa.

En la Parroquia Nuestra Señora el Pilar, ubicada en la calle Bartolomé Mitre 1414 la boleta de luz llegó con un monto de 123 mil pesos, en tanto, la de la capilla, situada en la misma calle, al 2343, ronda casi los 65 mil pesos. El incremento fue del 100 por ciento respecto de boletas anteriores, según explicaron desde la institución.

"Yo conté durante una misa esta información para que la gente se diera cuenta que no estamos exentos de la inflación. Hay otras parroquias donde también les llegó el doble la boleta, así como a los vecinos, a los comerciantes", manifestó el padre Javier Mamaní.

Aclaró que no harán especiales ni colectas extraordinarias para poder pagar la boleta. "Tampoco vamos a cerrar. Vamos a afrontar como siempre afrontamos todos los gastos de la comunidad con ofrendas de los fieles, los ingresos que se dan por estipendios de los sacramentos y la por gente que nos ayuda", sostuvo.

Y añadió: "Esto nos afecta a todo pero tenemos que sobrellevarlo lo mejor posible. No perder la confianza ni esperanza".

Considera que: "no nos corresponde pedir subsidio al gobierno, ni a nadie. Eso no quiere decir que la iglesia antes no haya pedido subsidio para otra cosa, como obras de envergadura, por lo cual uno está agradecido, pero para esto no es la situación porque hay otra gente que esta pasando por situaciones mucho peores", finalizó el padre Mamaní.