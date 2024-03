El remedio peor que la enfermedad: los comerciantes podrán pagar la luz en cuotas

El remedio parece ser peor que la enfermedad y el tarifazo de la luz puede terminar en una bola de nieve para las pyme. Es que los comerciantes salteños podrán pagar la boleta de luz de febrero en tres cuotas sin intereses o en seis con una tasa de interés igual a la tasa pasiva del Banco Nación, a raíz de un convenio firmado entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la empresa Edesa y la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Las partes llegaron al acuerdo a "los efectos de adoptar medidas que mitiguen el impacto de los montos en las boletas de energía eléctrica", según destacaron en un parte oficial. Lo cierto es que se trata de una solución a medias que puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza para la economía de muchos negocios. Es que si uno tiene en cuenta que un comerciante ahora opte por pagar en tres cuotas, afrontará el pago de un tercio de su boleta y el mes que viene tendrá que abonar la nueva boleta plena (que encima llegará con un incremento nuevamente de un 11 por ciento), más la segunda cuota de la financiación que realizó el mes pasado.

En tanto, se conoció que la Cámara de Comercio de Salta invitó para el próximo martes 26, a las 20.30, a la reunión del Consejo Directivo al diputado nacional Emiliano Estrada. Es que el legislador nacional viene realizando pronunciamiento en sus redes y en los medios sobre el aumento desmedido en la tarifa eléctrica.

Al analizar lo acordado ayer, Estrada aseguró: "Es una tomada de pelo. Al tercer mes ya estás pagando la cuota 3 del mes 1 (de financiación), la 2 del mes 2 y la 1 del mes 3. O sea el equivalente a una boleta completa. No cambia nada".

Este diario dialogó con comerciantes del centro que se mostraron indignados por lo dispuesto y afirmaron que "no hay una solución de fondo, es patear el problema para más adelante porque el otro mes tengo que volver a pagar la boleta de luz plena, todavía faltan dos aumentos y se sumarán las cuotas. Es realmente una locura". Hay un gran temor porque además deben afrontar gastos fijos como alquileres, pago de salarios y los insumos para funcionar, todo esto en un contexto de retracción de la economía y caída de ventas.

En un comunicado oficial se detalló que la composición de las tarifas para el sector fue afectada por la abrupta quita de subsidios al abastecimiento de la energía eléctrica por parte del Estado nacional que comprende el 60% de la misma con un incremento superior al 400%; mientras que el componente regulado por la empresa Edesa es de un 40% con un aumento del 78%. Omitieron poner que a ese 78% le faltan dos ajustes de 11,64% cada uno.

El acuerdo firmado por las partes indica que:

- Las empresas nucleadas en la Cámara tendrán la posibilidad de acceder a un régimen de financiación o planes de pago que consistirán, a elección: en 3 cuotas mensuales sin interés o 6 pagos mensuales con una tasa igual a la pasiva del Banco Nación.

- El vencimiento de las facturas del periodo febrero 24 se extenderá hasta el 31 de marzo próximo.

- Se ampliarán los plazos de corte y suspensión del servicio a 30 días (actualmente es solo de 5 días).

- Se acordó que las empresas podrán de forma voluntaria solicitar el desglose para separar de la boleta del servicio de energía eléctrica otros conceptos.

El convenio fue firmado por el presidente el Ente Regulador, Carlos Saravia; el gerente general de Edesa, Jorge Salvano y el presidente de la Cámara de Comercio Gustavo Herrera.

Herrera aclaró que el acuerdo "lo firma la Cámara de Comercio, pero en realidad, están incluidos la mayoría de los comercios. Nosotros tenemos 2.000 socios más o menos, pero en Salta hay más. Vamos a hacer la gestión a través de la Cámara por todos".

El dirigente dijo que "la gestión que estamos haciendo es el inicio. No es que estamos conformes con el hecho de firmar el acta, sino que estamos haciendo un inicio de una gestión que va a llevar tiempo". Además, aclaró que la medida alcanza a todas las cámaras adheridas, incluso del interior provincial, por ejemplo, la panadera, de turismo, gastronomía y otras. Agregó que el convenio rige para el actual período y que ya quedaron en tratativas para que sea, por lo menos, hasta que dure todo este proceso.

"Vamos a seguir viendo la posibilidad de que la luz baje o que no suba como subió. Vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias. Nos estamos asesorando con gente que entiende más de la parte técnica. Estamos trabajando con la gente de CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa", comentó Herrera.

El empresario anticipó que su sector se va a reunir con legisladores provinciales y nacionales para analizar la cuestión y que no quede solo en un acta acuerdo. Al tiempo que insistió en que el sector va a presentar un recurso de amparo colectivo para los próximos aumentos de la electricidad.

"Necesitamos solucionar en forma clara y saber bien qué es lo que tenemos que pagar para que no nos corten la luz porque el aumento ha sido entre el 200 y 250 por ciento. Hay comercios que pagaban 400.000 pesos y ahora tienen que pagar 1.300.000 pesos", señaló.

Herrera indicó que el tarifazo afectó a todos los comercios, desde los más pequeños hasta los más grandes, y que no hay un rubro en especial más perjudicado. De todas maneras, no es lo mismo lo que va a pagar un drugstore chico con 10 heladeras funcionando las 24 horas que un local de indumentaria dado que el consumo no es el mismo.

Con respecto al pedido de desglose, Herrera precisó que con la luz se pagan muchas tasas e impuestos que no corresponden a la luz. "Lo que está afectando en este momento a la luz son las otras tasas. Si yo no puedo pagar la luz porque las tasas que me están poniendo me suman más impuestos, entonces es un problema y tengo que poder decidir qué quiero pagar. Debemos evitar que corten la luz a los comercio", sostuvo. Sobre posibles cierres de negocios, dijo que "todos hacen el comentario", pero que formalmente no han tenido ninguna novedad. "Es lo que vamos a tratar de evitar, esa es la otra cuestión, si algún comercio realmente no puede pagar la luz también vamos a gestionar temas puntuales", manifestó.

Brecha de más del 500 por ciento con Jujuy

El diputado nacional Emiliano Estrada siguió exponiendo números que exponen la fuerte suba de la luz en Salta. En la categoría residencial N3, correspondientes a ingresos medios, el valor del kilowatts para consumos de 400 kw en febrero de 2023 era de $11,12 para Edesa (Salta) y $6,39 para los usuarios de Ejesa, la empresa distribuidora de Jujuy. La brecha entre ambas provincias era de 174%. En febrero de 2024,la brecha se estiró a 558%, ya que las familias salteñas el valor les quedó en 32,90 contra 5,90% en Jujuy.

En ese el mismo período la brecha para la categoría N2, de bajos ingresos, pasó de 187% a 555%.