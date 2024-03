Banco Macro se posiciona entre las mejores compañias para trabajar en Argentina

El estudio realizado por Great Place to Work® se convierte en un espejo que refleja la excelencia y, al mismo tiempo, en una fuente de inspiración para otras empresas, motivándolas a mejorar y a continuar apoyando, capacitando y acompañando a los jóvenes en su viaje laboral para construir juntos a los líderes sólidos del mañana y forjar el futuro de un país que se presenta como un desafío constante. Este ranking se elaboró a partir de la opinión de más de 140.000 colaboradores de 225 empresas que cumplieron los requisitos de elegibilidad de las cuales sólo 70 conforman dicha lista. La metodología de Great Place to Work® para determinar Los Mejores Lugares para Trabajar™ es única y ha sido aplicada por más de 20 años en más de 170 países en todo el mundo

Para definir Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina , Great Place to Work®, 350 organizaciones invitaron a sus empleados a responder 60 preguntas de la encuesta que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All ™. El puntaje total que recibe la empresa se conforma de lo que obtienen en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación. Cada uno de estos

elementos está compuesto por determinadas sentencias del cuestionario. El 85% de la evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano , sin importar quiénes son ni cuál es su rol en la compañía. El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.