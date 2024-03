Peatones en riesgo: creció un 74% la cantidad lesionados

Caminar para ir a trabajar, salir de un boliche o ir a visitar a familiares puede convertirse en un riesgo. El siniestro vial de la avenida Paraguay, que dejó tres muertos y siete heridos, es solo una muestra de lo que los registros indican: los peatones lesionados van en aumento.

Según las estadísticas del hospital San Bernardo, de un año a otro los ingresos de peatones por siniestros viales crecieron un 74%. Durante 2022 atendieron a 481, mientras que el año pasado fueron 838.

Un dato expone que los peatones están más en riesgo en los últimos años. Las cifras generales de ingresos al San Bernardo apenas se incrementaron un 25%. Las víctimas en general de accidentes pasaron de 3.959 a 4.986 de un año a otro.

La avenida Paraguay no solo sumó la tragedia del domingo 17 de marzo en el que un joven conductor alcoholizado arrolló a diez personas, de las cuales tres perdieron la vida; en noviembre un matrimonio fue embestido y el hombre perdió las dos piernas.

Ya hay 32 víctimas fatales por siniestros viales

En lo que va del año 32 personas murieron en toda la provincia por siniestros viales. De ese total, nueve eran peatones, según los registros de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía. A esta altura del año pasado habían fallecido cuatro.

La motocicleta sigue siendo el vehículo con mayor presencia en siniestros viales (involucrada en un 60% de los siniestros), pero de año a año bajó de 19 a 14. Aunque si se tienen en cuenta los totales generales para el mismo período se observa un descenso: el año pasado murieron 38 personas en siniestros viales y este año ya van 32.

Desde la Dirección de Seguridad Vial hicieron hincapié en el incremento de siniestros con peatones y destacaron "la confluencia de factores que hacen que se incremente el nivel de riesgo".

Adrián Sánchez Rosado, director general de Seguridad Vial, remarcó que "los peatones son sumamente vulnerables porque no tienen carrocería ni casco ni airbag que los proteja". "Si a eso se le suma un conductor irresponsable y un peatón que no va por donde debe se eleva el riesgo considerablemente. Imagínese que un automóvil sedán 4 puertas, es decir un auto chico, por lo menos son mil kilos que se te vienen encima. Entonces, no es lo mismo 20, 40, 60 u 80 kilómetros por hora", graficó.

Sánchez Rosado ahondó en aquellos factores que confluyen y determinan un fatídico final: "El peatón debe ir por la vereda; la banquina no es para peatones, mucho menos la cinta asfáltica. Los cruces peatonales deben hacerse por sendas peatonales, máxime si hay semáforos, por los lugares y tiempos adecuados. No cruzar por otro lugar que no esté permitido. En cuanto al clima y al momento, también influyen. No es lo mismo de día que de noche, calzada húmeda o calzada seca".

Los peatones circulaban por la banquina

En el siniestro vial de la avenida Paraguay los peatones circulaban por la banquina en una madrugada lluviosa. Además, el conductor del auto que los atropelló tenía alcohol en sangre. El policía recordó que por fin de semana se multan entre 250 y 350 conductores por alcoholemia. "Parecen ser solo números, pero son conductores alcoholizados que se sacan de circulación", advirtió.

La Dirección de Seguridad Vial realiza operativos todos los fines de semana, aunque, ante el comportamiento de los salteños, son cada vez más dinámicos. "Tenemos los controles fijos y móviles que a lo largo de la noche se van moviendo conforme el flujo de tránsito. Aunque también se procura variar de lugares y horarios, porque sabemos que hay grupos de Whatsapp creados donde informan cuál es nuestra posición o cómo se puede evitar el control de la Vial. Entonces, a veces no duran más de dos horas en el mismo lugar", aseveró.

"Hay falta de empatía y respeto para con el prójimo, hay conductores iracundos, poca paciencia, insultos", enlistó el comisario, que pidió reflexionar en que "todos somos usuarios de la vía pública, desde el automovilista, el ciclista o el motociclista".

En consecuencia, Sánchez Rosado llamó a "conducir y andar defensivamente", es decir adelantándose a las posibles situaciones que pueden ocurrir en la vía pública. "Si soy peatón hay que mirar para los dos lados, cruzar por donde corresponde, si soy motociclista tengo que anunciar mis movimientos, hacer un manejo responsable, ir en zigzag entre vehículos es ilegal. Si soy automovilista y voy por el pasaje de un barrio debe ser a una velocidad adecuada", indicó el funcionario.