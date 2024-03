Respuestas previsionales

Carlos Ovejero: Estoy jubilado hace varios años y vengo sintiendo una sostenida pérdida de poder de compra de mi haber. No recibo bono. Mi consulta es si se sabe que va a pasar con la movilidad.

Buen día Carlos. La ley de movilidad que rige actualmente toma como variables a los salarios y la recaudación. Es decir que en el índice no está incluida la tasa de inflación. Para dar una idea, esta norma ha incrementado las jubilaciones y pensiones en el último trimestre un 27% contra una inflación del 71%, produciendo una tremenda pérdida de poder adquisitivo en el sector. El bono, que durante 2023, permitió que una parte de los beneficiarios, los de menor ingreso, no se vean tan afectados, aumentó en la misma proporción que el haber. Hoy encontramos muchísimos beneficiarios de ingresos que, antes podíamos llamar medios, han quedado retrasados.

Es muy posible que mediante un DNU el Gobierno modifique la formula actual y anuncie en estos días un aumento para el mes de abril que tomaría como base la inflación de febrero, la última publicada, que llega al 13,2% y además se incluiría un porcentaje adicional como reparación por la pérdida del primer trimestre. De esta forma el aumento sería de entre un 24% y 30%. Habrá que estar atentos a la semana entrante.

Selva Amengual: Vine a los 19 años de Paraguay y ya cumplí 60 años. Siempre trabajé en servicio doméstico pero sin aportes. Soy madre de cinco hijos, todos grandes. ¿Ud. cree que puedo jubilarme?

Buen día Selva. Sí, podrá jubilarse con la Ley 27.705. Esta norma le permitirá cancelar sus aportes previsionales desde la fecha de entrada a nuestro país hasta diciembre de 2008. Es decir por un máximo de casi 26 años. Esta moratoria le será descontada todos los meses de su jubilación durante un plazo máximo de 120 meses. Como el requisito de años de aportes es de 30 años, puede completar el faltante con el reconocimiento de tareas de cuidado de sus hijos: le reconocerán un año por cada hijo. Debe presentar para ello las partidas de nacimiento originales. El trámite se realiza en Anses con turno previo.

Ramona Estopiñán: Me jubilé como docente pero no me pagaron el 82%, por lo que deduzco, me tomaron las remuneraciones de cuando inicié el trámite, en agosto. ¿Qué puedo hacer?

Buen día Ramona. En algunas ocasiones el cómputo se realiza con algunos meses de desfase porque se toma la remuneración a fecha de la renuncia condicionada. En estos tiempos, con una dinámica inflacionaria tan exacerbada, esto puede implicar un haber de jubilación significativamente más bajo. Le sugiero solicitarle a su empleador la certificación de servicios ampliatoria hasta la fecha del cese definitivo y, junto a los últimos recibos de sueldo, solicitar un reajuste en Anses.

Mariana López: Tengo mi hija de 17 años que va a la secundaria. Me tocaba cobrar la ayuda escolar la semana pasada y no me pagaron. ¿Cómo se hace para poder recibirla?

La ayuda escolar anual, por un monto de 70 mil pesos, se terminó de acreditar de manera automática la semana pasada. En el caso de los adolescentes de 17 años (o menores de 4), el pago no es inmediato y debe presentarse el certificado de escolaridad. Para hacerlo, ingresar con clave de Anses a la sección "Mi Anses" en la página web del Organismo, descargar el formulario de escolaridad ingresando CUIL de su hija, luego hacerlo firmar en la escuela y finalmente presentarlo en Anses. Recibirá el pago entre 45 y 60 días después.