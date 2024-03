Los médicos reclaman que el IPS les pague 10 dólares por la consulta

Desde el Círculo Médico de Salta advirtieron que el aumento que pretende brindarles el Instituto Provincial de Salud (IPS), de un 9 por ciento, sobre consultas, es insuficiente y que si bien les resulta dificultoso hablar de un incremento adecuado, dadas las cifras de inflación elevadas, los profesionales habían puesto un piso al valor de la consulta de 10 dólares. "Estamos muy lejos de eso", manifestó la presidenta del Círculo Médico, Cristina Sánchez Wilde, ayer durante una conferencia de prensa brindada en Urquiza 153.

"El medico es un obrero, un trabajador más, pero un trabajador altamente especializado. Su capacitación no llega a menos de 12 años. A su vez, tiene que resignificar que es especialista cada cinco años, y eso también tiene un costo. Hemos dicho sin ánimo de ser peyorativos que una consulta médica valía un kilo de carne y no precisamente del corte más caro y el aumento del 9 por ciento no es significativo", sostuvo Sánchez Wilde.

Y añadió que la necesidad de lograr mejores condiciones para los médicos los ha llevado a querer negociar o ser escuchados por el Gobierno provincial.

"Estamos abiertos a una negociación. No pensamos, de momento, en medidas extremas. Lo primero es hablar. Confiamos en que podemos llegar a buen puerto. Es por eso que una vez más hacemos un llamado al ministro de Economía, al gobernador, al ministro de Salud", manifestó.

Y agregó: "Pensamos que esto es una decisión política de mejorar el ingreso a través de la consulta principalmente y luego de las prácticas médicas".

Calificó la situación actual como angustiante y extrema. "Desde lo que gana el médico que no alcanza para cubrir los costos del ejercicio de su profesión hasta el costo de vida, hacen que la situación sea crítica. Es importante que nos escuchen", recalcó.

Desde el Círculo Médico no se refirieron a intimaciones con plazos de tiempo pero sí remarcaron que tienen "apuro" porque la situación es "insostenible".

Por su parte, el doctor Marcelo Biaggini, expresó: "Realmente los gastos se han multiplicado y las estructuras privadas no se pueden sostener, en lo que hace a los sueldos de secretarias, alquileres, la luz. Todo aumentó en proporciones muchísimo más alto que lo que aumentó el ingreso del IPS".

Informó que ya se están cerrando consultorios y si bien la salud pública está en un trance difícil por el aumento de la demanda y la crisis económica, considera que la parte privada es importantísima porque es donde la gente puede acudir cuando no es posible que pueda dirigirse a la salud pública.

En tanto, Sánchez Wilde detalló que de los ingresos que recibe el IPS, gran parte están destinados al pago de medicamentos que han tenido un incremento del 300 por ciento y algunos incluso más. "Y la variable de ajuste lamentablemente termina siendo el médico. Obviamente al paciente no se le puede negar medicamentos y hay que darse vuelta y pagarle a la farmacia porque el paciente lo necesita, pero también necesita al médico que es quien receta el medicamento y tiene criterio para decir cuándo y cómo usarlo, incluso muchas veces puede decidir si optar por otras terapias que no sean tan onerosas y que también son efectivas", destacó.

Al ser consultada sobre si dejarán de prestar servicios si no hay una respuesta favorable por parte del IPS, la doctora Sánchez Wilde respondió: "No queremos hablar de suspender la prestación. Estamos en una situación crítica. Los hospitales están también en una situación crítica, en medio de la crisis económica tenemos ahora el problema del dengue. No queremos ser un obstáculo más, no obstante, es una decisión que no le corresponde a la comisión directiva del círculo sino que llegado el caso se hacen reuniones con los socios, una asamblea y se tomará la decisión".

Y mencionó que están dispuestos a hacer el esfuerzo. "De hecho lo estamos haciendo y estamos sosteniendo los consultorios como podemos, pero queremos ser escuchados porque esto es insostenible y va a llegar un momento en que no vamos a poder atender no porque no queramos hacerlo sino porque no podemos. Nosotros seguimos esperando una respuesta favorable", finalizó.