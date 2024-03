VIDEO. Los gobernadores se mostraron conformes tras la reunión con Francos

La 19° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino dio inicio en el Centro de Convenciones de Limache, donde el gobernador Gustavo Sáenz recibió a sus pares de las 10 provincias del NOA y NEA, con quienes lleva adelante una reunión importante para el futuro de las dos regiones más relegadas del país.

Luego de la reunión con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, se dio lugar a la rueda de prensa donde lo primero que se le consultó al gobernador Sáenz es sobre las conclusiones a la que llegaron con respecto al fondo de incentivo docente y subsidios de transporte.

"Celebramos esta oportunidad de poder transmitir las necesidades de la región. Los gobernadores del Norte Grande acordamos dejar de lado las banderas políticas y ver por las necesidades de la gente de manera conjunta. El Ministro del Interior junto al equipo que lo acompaña recibió nuestros planteos y han quedado en respondernos en los próximos días sobre los ítems anteriormente mencionados", indicó.

Por su parte el ministro Francos, manifestó que "Somos conscientes que hay temas a los que hay que buscarles solución urgente. Estamos trabajando en manera particular el subsidio de transporte porque la idea es subsidiar la demanda. Buscamos incluir a la gente que lo necesita a través de la tarjeta Sube, pero para eso necesitamos ampliar el servicio a otros lugares en los que no está funcionando o no existe, porque es un mecanismo de solución directa para el que lo necesita".

Y añadió: "Los argentinos hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia y tal vez esto que reclaman los gobernadores, de habernos convertido en un país más centralista que federal, haya sido uno de los más graves. Si hay algo que tiene convencido al Presidente es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades. Por eso uno de los puntos del Pacto de Mayo es cómo reformamos el régimen tributario de la Argentina para volverlo federal y no como ahora, que parece como si fuéramos de diferentes países".

Por otro lado, el gobernador y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, Gerardo Zamora, señaló: “De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos en el diálogo y este encuentro nos permitió explayarnos y pensar con esperanza cómo podemos superar todos juntos las dificultades que atravesamos”.

Y amplió: "Hemos sido escuchados y ha habido reclamos que son de público conocimiento a raiz de los recortes. Creemos que la presencia del ministro junto a funcionarios importantes ha sido positivo y nos hace pensar con esperanza pensando en el futuro. Esto no se resuelve en una sola reunión, pero es un buen indicio que haya gente de Nación aquí".

Asistentes

Están presentes por Nación, además del ministro Francos: el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, José Rolandi; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Municipios y Provincias, Javier Milano y el administrador de ENHOSA ( Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y asesor de Obras Públicas, Bartolomé Heredia. También está presente Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En tanto asisten los gobernadores de Santiago del Estero y presidente pro tempore Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de Misiones, Hugo Passalacqua, de La Rioja, Ricardo Quintela y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.