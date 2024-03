No todas las máquinas de recarga de Saeta reciben billetes de $1.000 y $2.000

La recargar de la tarjeta Saeta puede resultar todo un inconveniente para aquellos usuarios que hacen sus recargas por las máquinas de autogestión y ni hablar de aquellos que hacen recargas virtuales. En el primero de los casos, los usuarios deben conseguir no cualquier billete de 1000 pesos o 2000 pesos ya que algunos de ellos no son admitidos por todas las máquinas dispuestas en toda el área metropolitana. En el segundo de los casos, la carga virtual puede llegar a tardar más de 24 horas para la acreditación dependiendo de la billetera virtual que se use.