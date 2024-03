Las familias amenazan tomar la Escuela Agrotécnica de Morillo

Esta mañana una nueva institución educativa del norte de la provincia amaneció con la posibilidad de que se sume a la lista de escuelas tomadas por las familias. Se trata de la Escuela de Educación Técnica 3127 "Justo Pastor Santa Cruz", de la localidad de Coronel Juan Solá, más conocida por el nombre de la Estación Morillo.

Las familias se posicionaron en frente del edificio de la "Agrotécnica" porque dicen que ya agotaron todas las instancias de diálogo con el director de la institución, Ceferino López. En comunicación telefónica aseguraron que "el director no cumple con las funciones que tiene que realizar".

"La Agrotécnica de Morillo era reconocida a nivel nacional por sus premios. Hoy está descuidada con malezas, víboras, faltan los profesores y hay muchas peleas de los chicos por todos lados. Los padres consideramos que el director no está pudiendo cumplir con sus tareas específicas. Es por eso que pedimos desde hace un tiempo que lo cambien. Hoy tenemos una reunión con la supervisora del Nivel y con el supervisor de la zona para ver alguna solución", dijo José Palma, reconocido criollo del lugar. Y advirtió: "Si los funcionarios del Ministerio no traen la solución que queremos desde la semana que viene se toma el colegio y no hay clases", dijo.

El rumor que hay entre las familias criollas es que los supervisores ya tienen el nombre de un nuevo director, pero que no es de la zona. El pedido es para que quede un profesor de la comunidad que entienda las características de una institución técnica en el Chaco salteño.

Las advertencias de Palma tienen antecedentes. En 2022 ya las familias le tomaron el establecimiento a Ceferino López y tras duras negociaciones le dieron "más tiempo" para solucionar los problemas. "Era una Agrotécnica que ni animales tenía. No había ni gallinas ni chanchos ni nada", dijo otro padre. Hoy, ese tiempo se venció y esperan las propuestas del Ministerio.

Hoy, el colegio tuvo un funcionamiento normal, los docentes, los no docentes, los estudiantes y los directivos entraron y salieron de manera normal; sólo la presencia de los padres en el frente del colegio alteró la habitualidad. Pero todo puede cambiar el miércoles cuando regresen a las actividades académica tras el fin de semana extralargo de Pascuas y Malvinas.

Otros casos

El de Morillo no es el único caso de escuela tomada. En el norte de la provincia hubo 4 establecimientos tomados la semana pasada por diversos motivos. Las escuelas de Pichanal y Alto de la Sierra comenzaron y luego se sumaron el terciario de Santa Victoria Este y la escuela primaria de Misión San Luis.

La buena noticia es que el movimiento de la prensa en Pichanal hizo que en la escuela 4286 "Presidente Juan Domingo Perón" retomen las obras que habían quedado paralizadas desde el año pasado.

El lunes de esta semana se presentó la empresa encargada de la obra a reanudar las tareas inconclusas porque el Gobierno ya le pagó parte de la deuda. Por otro lado, el Municipio local también intervino mediante convenio con Provincia. La comuna se ocupará de otros arreglos de agua y parte de electricidad. Es por eso que las clases presenciales se reanudarán apenas estén dadas las condiciones de seguridad indispensables. No obstante, los niños, siguen recibiendo clases virtuales y por cartillas.