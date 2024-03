Referentes locales apoyan el llamado al diálogo convocado por Milei

Durante su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei sorprendió a todos cuando convocó a los gobernadores a dialogar para firmar un innovador acuerdo llamado el "Pacto del 25 de Mayo".

Este hecho no pasó desapercibido para los gobernadores de distintas provincias, que inmediatamente destacaron la convocatoria del presidente Milei. En Salta el gobernador Gustavo Sáenz no se quedó atrás y celebró el llamado al diálogo realizado el jefe de Estado.

En un hilo realizado en la red social X, el mandatario salteño señaló que es momento de tener una dirigencia con humildad que aspire a un gran acuerdo nacional.

"Creo firmemente que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es la única manera de trabajar para lograr salir de la crisis permanente que atraviesa nuestra patria. Nuestra Argentina federal necesita que toda su dirigencia, con humildad, sin mezquindades ni agravios, pueda avanzar en acuerdos. Acompaño la propuesta del Presidente de sentarnos a dialogar para buscar respuestas a los enormes desafíos que enfrentamos como Nación y procurar firmar un gran acuerdo nacional, que es también lo que junto a varios gobernadores propusimos", resaltó Gustavo Saénz.

El gobernador salteño fue uno de los pocos mandatarios provinciales "dialoguistas" que fomentaba un acuerdo con el Gobierno nacional. En las entrevistas que venía dando a los medios, el propio Sáenz llamaba a sentarse a una mesa para concertar políticas pensando a futuro.

Otros referentes

El presidente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, expresó a El Tribuno que es "imposible" no estar de acuerdo con lo que propone Milei.

"Es lo que proponía todo el arco político sano, hemos tenido a muchos dirigentes que pedían una suerte de Pacto de la Moncloa argentino. Quizás en Córdoba se quiera hacer eso. Yo lo que veo es que cada ciclo que se inaugura en Argentina enarbola la bandera del cambio para separarse del anterior, pero la diferencia con este es que hay conciencia social de que: así como estamos no va más", expresó el radical.

Explicó que este nuevo pensar en la sociedad es clave, porque antes las ideas como las que propone Milei "caían en sacos rotos" y hoy hacen "ecos".

"No es nueva la ley anticasta, donde no se pueda nombrar parientes o funcionarios con procesos puedan ocupar cargos. Sin embargo, hoy si parece que la sociedad está dispuesta a sostener una vara moral más alta. En síntesis, creo que es imposible estar en desacuerdo con una idea donde no gastemos más allá de nuestras posibilidades porque genera déficit fiscal. Hoy hay otra conciencia. Ayer una de las cosas más importante fue la democratización de los sindicatos, va a ser un antes y después, y ojalá la sociedad banque eso", sentenció.

Nanni remarcó que lo que propone Milei es un régimen para ir a la normalidad, y que es difícil no estar de acuerdo con lo que presentó el Presidente. "Vamos a acompañar porque el Presidente cambió la confrontación por el diálogo. Sanear las cuentas públicas, darle transparencia a la gestión y autoridad han sido banderas de nuestra fuerza política, así que en estos grandes trazos estamos de acuerdo", aseguró.

El legislador José Gauffín, del PRO, expresó que la discusión de la coparticipación llega en un momento justo, porque se está poniendo en la mesa cuáles son responsabilidades de cada uno de los estados, tanto nacional, provincial como municipal.

"Yo celebro si se puede llevar adelante una discusión seria sobre los roles que tienen que llevar adelante cada uno de los estados y cómo financiamos esos roles en función de la recaudación nacional. Hoy en día se dice que la coparticipación es el 42% para las provincias, el 1% de ATN y el 47% para la Nación. Pero en realidad eso no es así, porque hay una enorme cantidad de impuestos que no son coparticipables", expresó.

En el caso del "Pacto del 25 de Mayo" afirmó: "Cómo no adherir a los 10 puntos que se mencionan allí". El diputado nacional hizo una mirada particular sobre Salta y resaltó el punto donde se pide la reforma política estructural.

"Creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Salta, tiene una estructura política que termina jugando en favor de intereses particulares. Acá hay una pobreza institucional muy fuerte, muy marcada y por lo tanto creo que este es un punto que si lo trabajamos definitivamente en Salta, sin mirar atrás, vamos a lograr que Salta salga del pobreza que tiene. Y le agregaría un punto porque para mí es importante, que es el tema de la educación, es algo que tenemos que poner el foco como sociedad y como gobierno a la educación de los argentinos", finalizó el diputado provincial.