ALERTA DENGUE. Las guardias de los hospitales, abarrotadas de gente: "Muchos se desmayan esperando atención”

El brote histórico de dengue que afecta a todo el país con 129 muertos y más de 180 mil casos positivos, está haciendo estragos también a nivel local. En estos días las guardias de los Hospitales Señor del Milagro y Papa Francisco, no han dejado de recibir gente con síntomas de dengue como fiebre, náuseas y fuertes dolores musculares. Quiénes aseguran que deben esperar horas para ser atendidos, debido a la gran demanda de afectados por está enfermedad viral, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Además, los vecinos pidieron más limpieza en los barrios, para evitar focos infecciosos que afectan directamente a las familias.

Guardia del Hospital Papa Francisco

En diálogo con El Tribuno, Teresa Arguello, quién espera en la guardia del Hospital Papa Francisco, comentó: “Estoy esperando porque mi hijo está con mucha fiebre y creemos que es dengue. Lo hicieron ingresar y yo debo esperar afuera”. Y advirtió: “Es necesario que se haga limpieza en la zona, ya que sino vamos a seguir con dengue. Mi hijo la está pasando mal, con mucho dolor de cuerpo, nauseas y le molesta la luz”. Luego, dijo: “Para mi es necesario que se haga fumigación. Incluso en el mismo predio del hospital hay lagunas verdes de agua podrida, que están infectadas de dengue y también tenemos microbasurales en las esquinas, es increíble”.

Focos infecciosos de dengue en el Hospital Papa Francisco

En tanto, Daniela del barrio San Ignacio, ironizó: “En el predio del estacionamiento del Hospital Papa Francisco te espera el dengue y a pasitos tenes la guardia, es terrible que estén estas acumulaciones de agua verde, con la cantidad de mosquitos que atraen”. Y siguió: “Deberían arreglar eso, no cuesta mucho rellenar esos pozos, es necesario invertir en este Hospital que atiende a tanta gente. Yo tengo internada a mi mamá y la verdad que no me parece que estemos rodeados de suciedad y microbasurales”.

Asimismo, recordó que se trata de un nosocomio que ayuda a evitar el colapso del Hospital San Bernardo y es un apoyo para las familias de la zona sudeste que en los últimos años creció exponencialmente.

Y añadió: “La gente viene porque necesita ser atendida de urgencia. Pero la guardia todo el tiempo se colapsa, de noche hay 50 personas adentro y otras 50 afuera. Ahora habilitaron el salón auditorium, en donde hacen ingresar a la gente, y ahí se pueden hidratar para no padecer el calor. La gente adolorida a veces tienen que caminar y no les queda otra que esperar”.

La espera en el Hospital Señor del Milagro

Por su parte, Cintia Veron, dijo que el fin de semana estuvo buscando atención en el Hospital Señor del Milagro y relató: “Las personas se desmayan esperando que te atiendan. Algunos están 5 a 6 horas para ser revisados. Yo estuve desde las 11 de la mañana con un familiar y a las 17 recién nos hicieron no atendieron, es una vergüenza”.

Federico Gutiérrez, vecino de barrio Pilar, contó: “Estoy esperando en la guardia desde temprano, ya que tengo mucho dolor de cabeza y fiebre, lo que seguramente es dengue. Lo único que me pidieron es que espere. Es impresionante la cantidad de gente que está viniendo al hospital con los mismos síntomas. Lo que estoy viendo es que apenas los ven, sin hacerles estudios ya les dicen que tienen dengue”. Luego, resaltó: “En el último año, se volvió muy difícil lograr ser atendido aquí, el acceso a la salud en general está muy complicado”.