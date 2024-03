ADP no para, pero sí Sitepsa, UDA, AMET y autoconvocados

Hoy está previsto el inicio de las clases en nueve jurisdicciones: Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero. Sin embargo, en ninguno de los distritos el regreso será pleno, por la medida de los sindicatos nucleados en la CGT, que reúne a nivel local a gremios minoritarios como UDA, AMET (técnicos) y Sadop, pero en este caso será simbólico porque es difícil que en los establecimientos privados los docentes lleven adelante una medida de fuerza. Además, se subirán a este paro Sitepsa, MD Salta y docentes autoconvocados.

La decisión de la CGT es en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Se espera que la medida gremial tenga impacto dispar, de acuerdo a cada provincia. En Salta sería minoritario, ya que ADP, el principal gremio docente, base de la Ctera, no adherirá a la huelga, por lo que se espera una presencia mayoritaria de docentes en las aulas de la provincia.

Acá no hay que olvidarse que las clases tendrían que haber arrancado la semana pasada en Salta, pero el Gobierno provincial terminó accediendo al pedido de los gremios de retrasar una semana el inicio de clases. Nunca se terminó de entender cuál fue el fin último de retrasar las clases, ya que no se consiguió que Nación envíe ningún fondo. Lo único cierto es que los alumnos de la provincia perdieron cinco días de clases y ya no podrán tener ni por asomo los 190 que se habían planificado.

Gremio por gremio

En diálogo con El Tribuno, Fernando Mazzone, secretario general de ADP, confirmó: "Para la ADP comienzan normalmente las clases. No adherimos a la medida porque no somos parte de la CGT, que es la que convoca". Y explicó: "Al ser integrantes de Ctera y CTA, nosotros ya hicimos paro el día 26 de febrero. Tenemos trazado un plan de lucha a nivel nacional. Estamos esperando la reunión del martes, que pasó a cuarto intermedio. Por lo tanto a nivel país ningún gremio de base de Ctera se adhiere a este paro".

Respecto a la última paritaria a nivel provincial, donde el Gobierno ofreció un 24% de aumento pero terminó otorgando un 9% para liquidar los salarios y seguir negociando adelantó que volverán a reunirse en el transcurso de la semana. "Nos volveremos a reunir en el transcurso de la semana en forma sectorizada, en donde plantearemos de forma particular no solo la cuestión salarial, sino también de transporte y salud".

Luego, Fernando Mazzone añadió: "Es algo rarísimo lo que estamos viviendo, después de 26 años se dejó de cobrar el incentivo docente. También reclamamos por la eliminación de la quinta hora, la copa de leche, la plata para infraestructura".

Otros gremios

Sitepsa, en tanto, informó que adhieren al paro nacional docente en rechazo al ajuste de los trabajadores y jubilados, así como el no envío de las partidas de Nación para educación (Fonid, 5° hora y conectividad). "Estas importantes pérdidas están provocando una considerable depreciación de los salarios, licuándolos significativamente", señalaron.

La asamblea provincial de docentes autoconvocados realizó una asamblea y decidieron ir a paro. Hoy concentrarán a las 10 en la plaza 9 de Julio. Piden salario igual al costo de la canasta familiar, que el monto de la 5ª hora pase al básico, que el Gobierno provincial garantice todos los ítems descontados en tanto se restituyan desde Nación. Además reclaman por los docentes que llevan más de medio año acampando en la plaza 9 de Julio.

El Movimiento Docente Salta (MD Salta) llamó a los docentes a sumarse a la medida, al tiempo que hicieron mucho hincapié en la cuestión salarial. Mostraron su descontento con los últimos ofrecimientos de parte de la provincia.

"La devaluación real de los sueldos docentes, pese a los acuerdos firmados, supera el 49%, producto de la política salarial que lleva adelante el Gobierno y gremios amigos escalonando las actualizaciones a largo plazo y con referencia histórica", señalaron en un parte. Este gremio, en tanto, llama a limar asperezas y que todo el sector sindical se junte para hacer más fuerte el reclamo a las autoridades.