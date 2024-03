Analizan la competencia de las monedas o la dolarización

En medio de la agitación económica que caracteriza a la Argentina, el debate sobre el futuro de su sistema monetario ha cobrado relevancia. En este contexto, el presidente Javier Milei ha propuesto una alternativa donde apoya la libre competencia de monedas. Esta medida que quiere impulsar ha generado opiniones encontradas y ha llevado a expertos en finanzas, como Álvaro Pérez, a analizar sus implicancias.

En un esquema de libre competencia de monedas, la moneda nacional no pierde su curso legal y se sigue usando para cosas como el pago de impuestos, salarios, giros y pagos intraestatales. Sin embargo, aparecen otras monedas, como el dólar, que conviven para que los ciudadanos elijan con cuál pagar, ahorrar o invertir.

"Eso es coherente en el marco que él plantea de la libertad. Manejemos la moneda que cada uno decida, que compitan entre ellas. El habló de dolarizar porque decía que si no eliminamos el Banco Central, el político que siga puede estar tentado de volver a emitir y financiar el déficit fiscal, puede volver a meternos en ese sistema. Y si hay alguien que quiere hacer una inversión por 20 años, como es el caso de la minería no lo va a hacer", expresó el CEO de Finex.

Pero hay que tener en cuenta algo, a los inversores no les gustan los decretos, apuestan a las leyes, porque les da previsibilidad y seguridad jurídica. Los decretos es muy posible que terminen cambiando con los gobiernos. Es por eso que el presidente Javier Milei lanzó una Ley "Anti Casta" y un nuevo acuerdo entre gobernadores llamado "Pacto 25 de Mayo" para contar con el apoyo de todo el arco político.

Alvaro Pérez remarcó que si por ley se decide que el país ya no puede tener déficit, no es necesario dolarizar. Durante su discurso, Javier Milei convocó a los gobernadores a realizar el "Pacto del 25 Mayo", para lo que dispuso diez principios para un "nuevo orden económico argentino". En ese sentido, sostuvo que el equilibrio fiscal es "innegociable".

"El problema de tener una moneda propia es que en este momento no es creíble porque sos un emisor desmedido. Si vos ya no tenes emisión para financiar déficit, ¿para qué querés cambiar el signo monetario? La dolarización no puede pasar de un minuto para otro, todos lo sabíamos. Eso va a pasar con cuestiones intermedias que son eliminación de déficit, competencia de monedas y al final sí una dolarización. Veremos a fin de año si es necesaria o no", señaló Pérez.

El experto en finanzas reconoció que la dolarización tiene un problema y es la "inflexibilidad" en materia de política monetaria porque quedás atado a una moneda que en este caso sería el dólar, además ata al país a los vaivenes que pueda tener el país de origen que es Estados Unidos, que vive en una puja geopolítica permanente.

"Hoy, la macroeconomía tiene un orden bastante a los empujones, heterodoxo porque no está en el marco de la legalidad, no está en el marco de la ley. Están cerrando los grifos. Por supuesto que el déficit fiscal es el principal problema y debemos eliminarlo, lo lindo que se elimine punto por punto y legislando para la eliminación, no ajustando a los empujones. La macro se ordena, la bola de Lelic comienza a reducirse, el problema del Banco Central en materia de dólares también comienza a reducirse, el cepo no se sacó. No se están cometiendo los errores que cometió la gestión de Macri", destacó el experto en finanzas.

Al finalizar, el CEO de Finex destacó que el Gobierno debería avanzar en que las leyes acompañen ese proceso porque el bimonetarismo es una cuestión legal, primero, para que todo el mundo pueda transaccionar y hacer de forma libre lo que le convenga.