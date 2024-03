"En el Gobierno hay una señal clara de que no van a emitir"

El doctor en Economía Lucas Dapena, en una reciente entrevista con El Tribuno, compartió su visión sobre la propuesta de "competencia de monedas" y la evolución del discurso de Milei al respecto. En palabras del economista, Milei ha pasado de contemplar la dolarización como una solución a proponer la competencia entre distintas monedas como una opción más viable.

Según Dapena, Milei ha destacado la importancia de que "compitan las monedas y que cada uno elija en qué moneda quiere hacer sus operaciones". Esta idea de libertad de elección en las transacciones monetarias es central en la propuesta de Milei.

Desde el punto de vista económico internacional, Dapena subraya la adaptabilidad que ofrece la libre competencia de monedas en los pagos y cobros, sin comprometer la autonomía monetaria del país. En palabras del economista, esto significa que "te acoplás, la parte logística que son los pagos y los cobros se acoplan perfectamente".

"La otra buena noticia es que no perdés autonomía monetaria porque seguís teniendo el peso. Milei está cambiando su discurso, ya no pide tanto, lo tira muy para adelante y se queda con la libre competencia de monedas. Para poder avanzar con este nuevo escenario económico, lo primero que tiene que pasar es que no haya cepo. Después que haya un Banco Central que no tenga la suciedad que tiene ahora en su balance, que son esos bonos y adelantos", explicó el economista.

En cuanto a las perspectivas futuras, Dapena reconoce un cambio positivo en las expectativas económicas bajo el gobierno actual, lo que podría generar un ciclo virtuoso hacia la estabilidad financiera. Según él, "el gran triunfo que tuvo este gobierno en sus primeros 80 días es que cambió las expectativas económicas hacia adelante".

"Yendo en la misma línea, que el Presidente quiere mandar un ley de que aquel que emita va preso, eso significa que dentro de sus planes está que haya un Banco Central y una moneda. Hay una señal clara de que no va a emitir, no les molesta cortar gastos. Entonces a eso el mercado lo ve. El gran triunfo que tuvo este gobierno es que cambió las expectativas económicas hacia adelante. Lo cual puede llegar a generar un círculo virtuoso. Obviamente los ciudadanos de a pie, vamos a seguir pagando el que sigan subiendo los precios, pero por lo menos vos sabés que ya hay una idea de que a futuro esto va a estar mejor", finalizó.