Inicio de clases: padres contentos y niños ansiosos por volver a las aulas

Como cada año, la vuelta a clases revoluciona a los padres, quienes tienen la tarea de realizar todos los trámites y comprar todo lo necesario para que sus hijos regresen a las aulas.

En medio del contexto económico y social tan difícil que atraviesa el país, los padres dialogaron con El Tribuno y contaron cómo afrontaron los gastos de los útiles escolares y qué expectativas tienen para este nuevo período lectivo, en cuanto a las posibles medidas de fuerza que podrían establecer los docentes durante el año.

Juan, un papá que acompañó a su hija a la escuela, expresó se siente contento por el inicio de clases: "Feliz por ella y por supuesto esperando que sean un buen año para todos. Gracias a Dios comenzaron en tiempo y forma y espero que siga así y no empiecen los paros", manifestó.

Alejandra, que acompañó a sus tres pequeños, expresó que tiene muchas expectativas para este año: "Mi hijo es abanderado, mi hija empezó sala de 4 y mi otro pequeño también". Sobre la compra de útiles, la mamá contó que se adelantó y desde noviembre comenzaron a comprar de a poco.

Ariel, otro padre que llegó junto a su hija al establecimiento, contó que hasta anoche no sabían si empezaban o no las clases: "Estoy muy contento porque se decía que no iban a empezar hoy y anoche nos dimos con que finalmente sí mi hija también feliz porque ya quería volver", dijo.

En cuanto a las expectativas para este ciclo lectivo, Ariel espera que el año transite de manera tranquila y sin inconvenientes: "espero lo mejor, ojalá que no haya paros, estamos en una situación difícil pero creo que hay que ser comprensivos con la situación actual, mi deseo es que las clases no se corten", expresó.

Marcela, la mamá de un alumno de segundo grado, contó que el niño no veía la hora de volver a la escuela. Sobre los útiles, Marcela se anticipó y los compró de a poco, desde diciembre hasta febrero.

En cuanto a la fecha del inicio de clases, Marcela opinó: "Todos estamos pasando una situación difícil y espero que los docentes puedan llegar al acuerdo que quieren". Sobre las expectativas, la mamá desea que sea un año mejor y que "todo cambie".

Algunos padres deciden tomarse el día para poder acompañar tranquilos a sus hijos en el primer día de clases, como el caso de Héctor, quien estuvo en el establecimiento hasta que su niño ingresó al aula. "Lo vi un poco nervioso cuando llegamos, él tiene una condición por eso es que lo acompaño y parecía que no quería quedarse pero muy bien para ser el primer día", contó.

Héctor agregó que espera que sea un buen año para su hijo y que pueda avanzar en el aprendizaje superando las dificultades de su condición, también detalló que el establecimiento pudo brindarle un buen acompañamiento a su hijo. En cuanto a los útiles escolares, el papá contó que se anticipó en las compras y no sintió el impacto de la suba de precios.