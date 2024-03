Boleto a $490: la angustia de los salteños por el precio del transporte

En menos de dos meses, el boleto del transporte público en Salta volvió a subir y ahora los usuarios de Saeta deben pagar $490 pesos.

El Tribuno recorrió la Avenida San Martín para preguntarle a los salteños qué opinan de este nuevo incremento y mientras algunos expresaron su angustia, otros atraviesan esta suba con tranquilidad.

Marcos, un usuario que se encontraba en una de las paradas de la avenida, opinó que es "una barbaridad" el nuevo precio: no se puede viajar ya, yo me tengo que tomar dos ida y dos de vuelta y en el trabajo no me reconocen, tenes que moverte con lo que tengas", dijo.

El hombre detalló que todos los días viaja desde Cerrillos hasta Valle Escondido y en su caso el trasbordo no se le habilita porque el viaje dura más de una hora.

Sergio, un joven que transitaba por la avenida, expresó con resignación que "no queda de otra": " el boleto sube pero el servicio sigue siendo ineficiente, o tenes que esperar mucho tiempo o los choferes manejan muy rápido. Parece que se olvidan que están llevando personas" manifestó.

En su caso, Sergio debe pagar dos colectivos por día para ir y regresar de su trabajo. Agregó que cuenta con un motovehículo pero que es más caro pagar el combustible y además "por el centro no se puede andar".

"Dijeron que iban a poner cámaras y televisores y en realidad solo fueron pretextos para aumentar y hoy en día no ves ni las cámaras ni os teles en los colectivos", aseveró.

Mario,un salteño que bajaba del corredor 5B, definió a la suba del boleto como "un exagero, pero hay que aceptarlo". Mario toma cuatro colectivos por día y en su caso el trasbordo si se activa, pero de todas maneras el gasto de $1000 pesos por día le impacta al bolsillo. "El 20% por ciento de mi sueldo se va en transporte nomás, tengo mi autito pero es más caro porque se gastan tres litros de nafta por día", explicó.

En cuanto a la calidad del servicio de transporte, opinó que espera más comodidad en los colectivos: "La gente va parada y amontonada y hay veces que pasan y no te levantan, si ponen ese precio por lo menos que nos den la comodidad de viajar en el momento que queremos", expresó. El hombre contó que su rutina es desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas y viaja desde barrio El Círculo hasta el barrio La Loma.

Por otro lado, algunos salteños no se mostraron muy angustiados por este incremento, como es el caso de Fernando, que le pareció "perfecto" el boleto a $490 pesos: "Es para que nos vayamos acostrumbrando a la economía actual", dijo. En su caso,el no se ve afectado, ya que es trabajador independiente y en sus presupuestos incluye el transporte. Fernando viaja a trabajar a Coronel Moldes y debe tomarse cuatro colectivos metropolitanos y cuatro urbanos, entre ida y vuelta.

Otros salteños deciden dejar de viajar con frecuencia al microcentro para gastar menos en transporte, como Karina, quien aseguró que solo viaja para trámites importantes: "Cuando vengo trato de aprovechar para hacer todo lo que tengo pendiente", dijo. A pesar de tomar esa medida, el precio del boleto igual impacta en su bolsillo y opinó que "todo está subiendo, menos los sueldos".