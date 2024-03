Desacuerdo entre hermanos, una traba que demora juicios sucesorios

Un promedio de 135 juicios sucesorios por mes se abrieron en Salta entre 2022 y 2023. Este proceso se inicia tras la muerte de una persona, a fin de transferir todo su patrimonio a sus herederos. Diferencias entre los hijos de padres fallecidos o la falta de documentación están entre los inconvenientes que suelen demorar el desenlace de esta acción judicial.

Con respecto a los tiempos que toma llegar a la sentencia en estos casos, Cecilia Salum, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Salta, explicó que varían de acuerdo con muchos factores. Algunos de los temas a resolver son las gestiones que se deben realizar para tener toda la información necesaria o el desacuerdo entre hermanos sobre una herencia.

"Se debe cumplir con una serie de trámites como, por ejemplo, dar intervención a otros organismos, publicar edictos o citar a otros herederos. Muchas veces se extiende cuando hay conflictos patrimoniales con los herederos".

Solo en el distrito judicial del centro, que abarca a Salta Capital y municipios cercanos, se iniciaron 3.263 juicios sucesorios en los últimos dos años. De este total, 1.714 corresponden a 2022 y 1.549 a 2023.

Con respecto a los inconvenientes más comunes en el desarrollo del proceso, Nicolás Postigo Zafaranich, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, dijo que los más frecuentes son los desacuerdos entre partes.

"En la mayoría de los casos las trabas son las diferencias o peleas que tienen los herederos entre sí. Cuando no se ponen de acuerdo en algo, se generan dificultades", explicó.

Cecilia Salum agregó que puede suceder que se encuentren inconsistencias exista entre la documentación. En ese caso es necesario gestionar informaciones sumarias, que son procesos cortos dentro de un mismo juicio sucesorio, además de requerir datos de otras instituciones como por ejemplo la Dirección General de Rentas, Inmuebles o el Registro del Automotor, entre otras instituciones.

Postigo Zafaranich destacó que hoy el Poder Judicial de Salta tiene una oficina especializada en procesos sucesorios, denominada "Ofiga". Este organismo aplica un proceso simplificado que busca acotar a tiempos más breves el juicio.

"Un proceso sucesorio es un voluntario, es decir que son los interesados, los que tiene que analizar la necesidad o no de iniciarlo. Generalmente, son los herederos en busca de recibir los bienes o la parte que le corresponde a cada uno los que lo impulsan. Pueden también iniciarlo los acreedores del fallecido, si tenía deudas", explicó el magistrado.

Con respecto a la duración de un sucesorio, Postigo Zafaranich también consideró: "Teniendo en cuenta que son procesos voluntarios y que son las partes, por intermedio de sus letrados, quienes lo impulsan, depende de la actividad que cada uno". Aclaró que estos juicios sucesorios no se inician de oficio.

Casas a heredar

Las fachadas de viviendas con letreros que advierten que están en juicio sucesorio se ven en casi todos los barrios de Salta. Con respecto a la situación de esas casas hasta que se produce la sentencia, los profesionales del derecho explican que en algunos casos pueden ser habitadas por una de las personas que pretende heredar, o bien, administradas por terceros.

"Los bienes quedan en un estado de indivisión y los herederos pueden designar a un administrador para ver qué hacen hasta tanto se adjudiquen, o sea, que se realice la partición", dijo Cecilia Salum.

Por su parte, Postigo Zafaranich también señaló que pueden darse varias circunstancias con los bienes en sucesión. "Por ejemplo, pueden ser administrados ya sea por los herederos o por un tercero; pueden ser ocupados por los herederos; pueden darlos en alquiler y hasta, en alguna circunstancia, venderlos", detalló.

Cambios en la "Ley Ómnibus"

El denominado proyecto de Ley Ómnibus, por el cual el presidente Javier Milei pretendía transformar cientos de regulaciones relacionadas con temas tan diferentes como salud, educación, seguridad y justicia, contemplaba un cambio en la realización de los juicios sucesorios que inquietó a algunos profesionales del derecho.

La modificación suponía que las partes pudieran concretar el proceso de sucesión directamente con un trámite ante un escribano, sin participación de un juez, en el caso de que no existiera controversia.

Sin embargo, como la iniciativa tuvo que quedar en suspenso, por ahora no habría cambios. "Estuvo el proyecto de Ley Ómnibus, por el que se pretendía hacer modificaciones respecto a los juicios sucesorios. Al haber vuelto a comisión no se trató. Así que, en principio, no tendríamos ningún otro proyecto que busque modificar el proceso", agregó Claudia Salum.