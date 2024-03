Congreso de RE/MAX en Salta: “Las emociones tienen gran poder de cambio en nosotros”

El especialista en neurociencias, Estanislao Bachrach, ofreció una conferencia magistral sobre inteligencia emocional orientada al liderazgo. Se trata de una importante capacitación dictada por un referente internacional, doctor en biología molecular y experto en creatividad e innovación. Además, es autor de “Agilmente” entre otros libros, sobre esté tipo de temáticas. La presentación se realizó este sábado, en el marco del Congreso de la Red RE/MAX, en el Centro de Convenciones de Salta.

En su disertación destacó lo primordial de aprender a gestionar las emociones, ya que son subjetivas y tienen gran poder de cambio en la calidad de vida de las personas. Sobre todo, porque permiten tomar mejores decisiones, ya sea en el hogar, trabajo o empresa. Además, resaltó que el ser humano siempre puede mejorar, es una actitud de crecimiento. Es por eso, que los adultos deben reconocer prioritariamente el esfuerzo y el progreso de las nuevas generaciones, antes que la inteligencia y el talento para ciertas acciones. Caso contrario se los termina limitando a futuro.

En diálogo con el Tribuno, explicó: “Básicamente lo que charlamos con la gente, es cómo desde el mundo de la biología comprendemos las emociones. También sobre su impacto en nuestras decisiones. Fundamentalmente como nuestra forma de pensar, tiene una repercusión directa en nuestra forma de sentir. Entonces cuando muchas veces estamos culpando al otro, quejándonos de que no estamos bien, del país, jefes o pareja. Tratando de entender cómo estamos pensando, podremos darnos cuenta que mucho de lo que sentimos, es por nuestros pensamientos”.

El entrenamiento mental puede cambiar todo

Y continúo: “Si hay alguna disciplina, en donde uno puede de manera muy rápida, darse cuenta del impacto que tiene la forma de pensar, es el deporte de alto rendimiento. Un deportista que física, técnica y tácticamente está muy preparado, sabe que su entrenamiento mental le puede cambiar toda la competencia”.

Luego, Bachrach, añadió: “A partir de ahí empecé a trabajar con muchos equipos y profesionales del deporte de alto rendimiento. Es decir, llevar las técnicas del deporte olímpico a la vida cotidiana, no es difícil, uno lo puede aplicar en su vida labure de lo que labure, identificar la forma de pensar y cambiarla, puede tener un impacto grande en su bienestar”.

Las emociones fuertes

Asimismo, el experto en inteligencia emocional, explicó: “Desde la mirada biológica cuando uno está atravesado por una emoción muy intensa como el pánico, la ira, la euforia, sin importar si nos causa placer o no, el hecho de que sea tan intensa no permite espacio para pensar. Es decir calidad de pensamiento, tomar buenas decisiones, ser claro y creativo. Un poco de la charla de hoy se basó en cómo bajar la intensidad emocional para pensar con más claridad”.

El impacto de las emociones en nuestro cerebro

Respecto a lo que ocurre con el cerebro en la gestión de las emociones, Estanislao Bachrach, detalló: “Es un mito que el cerebro no lo usamos todo, lo que si es verdad es que no lo usamos todo al mismo tiempo. Tiene 86 mil millones de neuronas, las cuales necesitan de glucosa para poder funcionar. Según la ciencia la capacidad que tenemos las personas de respirar y de comer nos permite encender el cerebro al 2 % en simultaneo”. Y remarcó: “Lo usamos todo, pero vamos prendiendo y apagando áreas del cerebro según lo que estamos haciendo en el día”.

El “tip” más importante, tratar de entender lo que pensamos

Además, el especialistas en neurociencia, dijo: “Nosotros siempre hablamos de manejar las emociones. El tip más importante es al estar frente a una situación en la que me siento mal, nervioso o angustiado, en vez de culpar al otro debemos tratar de entender lo que estoy pensando. Es decir identificarlo porque es muy probablemente, que mucho de lo que estoy pensando es porque la pasando mal, no es verdad, son pensamientos de mentira, catastróficos, exagerados, negativos”. Y siguió: “Justamente son esos pensamientos los que me están provocando la emoción negativa. Si logró identificarlos y cambiar mi forma de pensar, me voy a sentir mejor. El primer gran autoboicoteador, es uno mismo, uno tiende a repetir su forma de pensar, de ser y de estar”.

Finalmente, aseguró: “A pesar de que es difícil, tenemos que dejar de lado el contexto y hacernos responsables de lo que pensamos. Es decir, cambiar la forma de pensar, sin responsabilizar a los demás. Es posible, no tiene que ver con la edad, la inteligencia, es necesario aprender a cambiar nuestros pensamientos para mejorar nuestra calidad de vida”.