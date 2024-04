Salta tuvo un pico de turistas durante el viernes y sábado

Aunque todavía no hay cifras oficiales, durante este feriado XXL en la provincia se notó una gran afluencia de turistas, principalmente nacionales, que llegaron a Salta para aprovechar los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas.

Referentes del sector afirman que la ocupación hotelera estuvo por encima del 90% pero para confirmar ese dato habrá que esperar hasta el martes. Recién ese día, desde el Ministerio de Turismo van a realizar el "cierre de números" para conocer cuál fue la ocupación hotelera. Salta es uno de los destinos del país con más plazas registradas superando las 21 mil camas.

El Tribuno, realizó un relevamiento con diferentes hoteles de la ciudad y alrededores para consultarles cuál fue el nivel de ocupación. La mayoría de los alojamientos consultados explicaron que durante los días viernes y sábado los establecimientos estuvieron con ocupación plena. Es decir al 100%. El pico de turistas en la provincia fue durante esos días.

El encargado de un hotel céntrico ubicado en la calle Alvarado al 900 expresó que el nivel de ocupación para el día jueves fue de un 80% y que tuvo ocupación plena desde el viernes hasta el domingo. El encargado se refirió al origen de los ocupantes y detalló que un 80% tenían un procedencia nacional y el resto eran extranjeros principalmente de países de la región.

"Siempre se trabajó muy bien para esta fecha de Semana Santa, pero nosotros estábamos con una incertidumbre del contexto económico de este año, no sabíamos si iba a venir tanta gente como feriados anteriores. No nos imaginábamos que íbamos a tener el mismo nivel que el año pasado, porque teníamos en cuenta lo que decía todo el mundo, que no era un buen contexto. Sabemos que para el turismo tiene mucho que ver la situación económica, por eso no se esperaba tan buen movimiento para estas fechas , en las que históricamente se trabajó muy bien", expresó.

El encargado del establecimiento expresó que los días lunes y martes la ocupación bajó al 50% y que los tres días donde hubo una ocupación del 100% fueron claves para el hotel. "Recién hoy (por ayer) algunos hoteles comenzaron a tener disponibilidad, porque según lo que pude chequear con otros colegas, no había lugar prácticamente en ningún lado", agregó.

El gerente de administración de un hotel ubicado en Alvarado al 600 contó que el pico de ocupación del establecimiento que dirige estuvo concentrado en los días sábado y domingo. "Ahí fue nuestros pico del 100%", aclaró y comentó que durante el jueves y viernes la ocupación del hotel fue del 80%, mientras que lunes y martes llega al 70%.

"La mayoría de los turistas que llegaron al hotel fueron nacionales. Si notamos que hubo mucha diferencia de ocupación con el resto de la temporada, principalmente de verano u otros fin de semanas turísticos. Esta vez si que estuvimos trabajando a full", remarcó.

Para un hotel 4 estrellas ubicado en la Vicente López, los días más fuertes fueron el viernes y sábado donde hubo una ocupación del 100%. En los primeros días del feriado XXL fue del 81% mientras que a partir del lunes bajó 39%. "La gente salió dos o tres días del feriado no todos, igualmente nosotros tuvimos una buena ocupación porque es otro poder adquisitivo de los turistas que llegan acá", expresó.

En San Lorenzo, distintas posadas y hoteles también trabajaron a full. Según los establecimientos consultados, el movimiento fue similar a la capital. Pico de ocupación durante los días viernes y sábado y después bajaba al 80% o menos donde predominaron turistas nacionales y en menor medida europeos.